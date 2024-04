City goleia Brighton e ultrapassa o Liverpool na Premier League (Manchester City atropelou o Brighton fora de casa por 4 a 0)

O Manchester City venceu o Brighton por 4 a 0 nesta quinta-feira (25), no Amex Stadium, em partida atrasada da 29ª rodada do Campeonato Inglês. De Bruyne, Foden (duas vezes) e Julian Álvarez fizeram os gols do jogo. Os lances aconteceram aos 17, 26 e 34 minutos do primeiro tempo, e aos 17 do segundo, respectivamente.

A vitória coloca o City na 2ª posição, com 76 pontos, um a menos que o líder Arsenal. O time de Manchester ultrapassou o Liverpool, e ainda possui um jogo atrasado para repor na Premier League. Já o Brighton fica na 11ª colocação, com 44 pontos.

Os Citizens voltarão a campo no próximo domingo (28), contra o Nottingham Forest, fora de casa, pelo Inglês. O Brighton visitará o Bournemouth na mesma data, em partida também válida pela liga.

O jogo

Álvarez substituiu Haaland, mas não jogou como camisa 9 fixo. O argentino foi o jogador selecionado por Guardiola para atuar no lugar do centroavante norueguês, preservado devido a problema muscular. O ex-River trouxe uma nova dinâmica à função, movimentando-se com frequência e trocando de posição com Foden em alguns momentos.

Um duelo de paciência dos dois lados. Dois times que valorizam a posse de bola -o City é o líder da Premier League, e o Brighton é o quarto- protagonizaram um jogo lento nos primeiros 15 minutos. As trocas de passe foram longas, especialmente do time de Guardiola, e as chances de gol eram raras.

De Bruyne mudou a partida com gol de peixinho. O belga abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo, mergulhando de cabeça para aproveitar cruzamento de Walker. A bola na rede destravou o jogo, fazendo o Brighton atacar com mais urgência e permitir mais espaços ao City. O time visitante passou a dominar o confronto.

Com sorte e oportunismo, Foden se tornou o nome do jogo. O inglês do City balançou as redes duas vezes em intervalo de oito minutos, aos 26 e aos 34. No primeiro gol, ele contou com ajuda: sua cobrança de falta desviou em Gross e saiu do caminho do goleiro Steele. No segundo, aproveitou falha do Brighton na saída de bola. Bernardo Silva desarmou na área adversária e deixou o camisa 47 livre para fazer 3 a 0.

De tanto tentar, Álvarez fez gol no segundo tempo. O argentino, querendo deixar sua marca, foi o jogador ofensivo mais ativo na etapa complementar. O camisa 19 marcou em sua sexta finalização, aproveitando a ausência do goleiro Steele debaixo das traves após disputa com Walker. O arqueiro do Brighton chegou a reclamar de falta, pois a bola rebateu no braço do lateral do City, mas o lance foi checado e validado. 4 a 0.

Brighton atacou mais no segundo tempo. O técnico De Zerbi promoveu duas mudanças no intervalo, e outra logo aos 10 minutos do segundo tempo. O time da casa pediu pênalti de Gvardiol em cima de João Pedro, quando a desvantagem já era de quatro gols. O árbitro Jarred Gillett não viu infração e o VAR sustentou a decisão. Ederson não precisou fazer defesas difíceis. O próprio João Pedro, aos 40 minutos, perdeu a maior chance criada.

