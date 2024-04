Campeão da Copa América anuncia aposentadoria de seleção (Muslera defendeu a Seleção Uruguaia em 133 partidas)

Fernando Muslera anunciou, nesta quinta-feira (25/4), aposentadoria da Seleção Uruguaia. O goleiro de 37 anos disputou 133 partidas com a camisa celeste e foi titular na conquista da Copa América em 2011, na Argentina.

A competição continental foi seu principal momento com a seleção uruguaia. O goleiro foi titular durante todo o torneio. Nas quartas de final, defendeu uma cobrança de pênalti de Carlos Tévez que eliminou a Argentina nas penalidades.

Nas redes sociais, o perfil oficial da Seleção Uruguaia homenageou o atleta.

Muslera também foi convocado para disputar quatro Copas do Mundo com o Uruguai, sendo titular nas edições de 2010, na África do Sul (quando terminou no 4º lugar), 2014, no Brasil, e 2018, na Rússia.

Muslera foi o goleiro titular do Uruguai na conquista da Copa América em 2011 (foto: Alejandro Pagni/AFP Photo )

Em 2022, na edição do Catar, Muslera foi reserva de Rochet, goleiro do Internacional.

Sua última partida em Copas do Mundo foi diante da França, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2018. Na ocasião, o Uruguai perdeu por 2 a 0 e foi eliminado. Muslera, inclusive, falhou no segundo gol dos franceses, marcado por Griezmann.

O goleiro segue defendendo o Galatasaray, da Turquia, onde já disputou 503 jogos desde 2011 e foi campeão do Campeonato Turco seis vezes. Muslera também tem passagens pela Lazio, da Itália, Wanderers e Nacional, ambos do Uruguai.

Leia outras notícias sobre futebol internacional

A notícia Campeão da Copa América anuncia aposentadoria de seleção foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press.