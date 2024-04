Ex-companheiro de Cristiano Ronaldo passa por situação inusitada: ‘Aqui é a Arábia Saudita’ (Álvaro González e Cristiano Ronaldo atuaram juntos pelo Al Nassr na temporada 2022/2023)

O defensor espanhol Álvaro González relatou um caso inusitado ocorrido na Arábia Saudita. Em vídeo publicado nas redes sociais, o jogador do Al Qadisiyah relatou que perdeu a carteira há oito meses e a encontrou intacta.

“Amigos, vejam, aqui é a Arábia Saudita. Depois de oito meses sem ver as mensagens nas redes, porque são muitas. Depois de oito meses, minha carteira. Com tudo, dinheiro, todas as minhas coisas aqui. Incrível”, disse o zagueiro, surpreso e satisfeito com o achado, em postagem nessa quarta-feira (24/4).

Carreira de Álvaro González

Álvaro González chegou ao Al Qadisiyah na temporada 2023/2024. A equipe do espanhol é a atual líder da Segunda Divisão do Campeonato Saudita, com 60 pontos em 29 rodadas.

González chegou à Arábia Saudita na temporada passada (2022/2023) e defendeu o Al Nassr. Pelo clube de Riade, o espanhol foi companheiro do astro Cristiano Ronaldo.

Revelado pelo Racing Santander, Álvaro Gonzálvez também defendeu Real Zaragoza, Villarreal e Espanyol no país natal.

Antes de se transferir para o Oriente Médio, o zagueiro atuou por três temporadas no Olympique de Marseille, da França.

A notícia Ex-companheiro de Cristiano Ronaldo passa por situação inusitada: ‘Aqui é a Arábia Saudita’ foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.