Técnico demitido de time da Série C critica jogo da Premier League: ‘Fraco taticamente’ (Moacir Júnior foi demitido do Botafogo-PB em )

Demitido em 15 de abril, apenas 45 dias após ser contratado pelo Botafogo-PB, Moacir Júnior fez críticas a um jogo da Premier League. Em sua rede social, nesta quarta-feira (24/4), o treinador afirmou que se tratava de um jogo “fraco taticamente”.

Nove dias depois de ser desligado pelo time paraibano, Moacir Júnior não poupou críticas ao duelo entre Crystal Palace e Newcastle. Em uma postagem no Instagram, o técnico mineiro disse: “Que jogo fraco taticamente do New Castle [sic]”.

O duelo atrasado da 29ª rodada do Campeonato inglês terminou com a vitória por 2 a 0 do Crystal Palace, que jogava em casa, no Selhurst Park, em Londres. Com o resultado, o time de Londres, que está em 14º, abriu 14 pontos para a zona de rebaixamento e garantiu permanência na Premier League.

Por outro lado, o Newcastle é o sétimo colocado, com 50 pontos em 33 jogos. Sensação da última Premier League, o time comandado por Eddie Howe e liderado dentro de campo pelo brasileiro Bruno Guimarães teve uma temporada irregular e foi eliminado no grupo da morte da Liga dos Campeões – estava junto de Milan e os semifinalistas PSG e Borussia Dortmund.

Carreira de Moacir Júnior

Nascido em Curvelo, interior de Minas Gerais, Moacir Júnior foi contratado pelo Botafogo-PB em 1º de março e comandou a equipe em 12 partidas: três vitórias, sete empates e duas derrotas. O desempenho de 44,4% acarretou a demissão em 15 de abril.

O Botafogo-PB foi o 28º time de Moacir Júnior. Ele também passou por Social-MG, ABC (3x), Vitória-ES, Macaé, Paulista, Ipatinga, Portuguesa-RJ, Americano (2x), Democrata-GV, Tupi, Vitória da Conquista, Betim, Tombense (3x), América, Náutico, Criciúma, Boa Esporte, Linense, Botafogo-SP (2x), Cuiabá, Linense, Volta Redonda, América-RN, Portuguesa-SP, Treze, Aparecidense e Manaus.

A notícia Técnico demitido de time da Série C critica jogo da Premier League: ‘Fraco taticamente’ foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.