Técnico de adversário do Cruzeiro já foi expulso por motivo inusitado; veja vídeo

Ex-jogador que se aposentou precocemente, atual treinador do Unión La Calera e protagonista de uma expulsão inusitada. Uma definição simples do técnico Manuel Fernández, que comanda o adversário do Cruzeiro na noite desta terça-feira (23/4). A partir das 19h, as equipes se enfrentarão no Estádio Municipal de Concepción, no Chile, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

O argentino, que nasceu em 31 de outubro de 1983, era meio-campista e estava jogando na Espanha quando sofreu uma grave lesão. Por isso, ele decidiu se aposentar aos 25 anos, em 2008. Uma década depois, começou a carreira como técnico e passou por clubes em Argentina, Peru e Chile.

E foi em território chileno que Manuel Fernández protagonizou uma situação inusitada. Em 7 de abril deste ano, na derrota por 3 a 2 para o O’Higgins em casa, na liga nacional, o técnico do Unión La Calera foi expulso por impedir a cobrança de lateral de um adversário. Veja no vídeo abaixo.

Enquanto o jogo ainda estava empatado, no minuto 38 da segunda etapa, o treinador argentino optou por pegar a bola rapidamente para entregar ao seu comandado. Porém, o movimento irritou Moisés González, e a discussão com o adversário ficou calorosa.

Após o “empurra-empurra” que contou com atletas das duas equipes tentando separar, Manuel Fernández foi expulso e deixou o Unión La Calera sem treinador. E isso pode ter prejudicado o time, já que, seis minutos depois do início da briga, o O’Higgins fez o terceiro gol e venceu o duelo da sétima rodada do Campeonato Chileno.

Momento do Unión La Calera, adversário do Cruzeiro

Em nove jogos disputados pelo Campeonato Chileno, o La Calera de Manuel Fernández venceu apenas um, contra o Huachipato, por 1 a 0. O número de derrotas prevalece – são cinco. Além de três empates.

O desempenho ruim coloca o adversário cruzeirense em 15º no torneio nacional, com apenas seis pontos – um a mais que o lanterna Audax Italiano.

Na Sul-Americana, o La Calera tem um triunfo (1 a 0 contra o Alianza) e um tropeço (1 a 0 para a Universidad Católica).

