crédito: No Ataque Internacional

Narradora da Globo é pedida em casamento no Santiago Bernabéu

Isabelly Morais, narradora do Grupo Globo, foi surpreendida pelo namorado – agora noivo. Lucas Herrero, repórter da Band, pediu a jornalista em casamento no Santiago Bernabéu, antes da vitória do Real Madrid por 3 a 2 sobre o Barcelona, pelo Campeonato Espanhol.

Lucas desviou o olhar de Isabelly e, quando ela virou para trás, se deparou com o namorado ajoelhado, pronto para fazer o pedido. No Instagram, publicou o vídeo do momento e escreveu: “Isabelly Morais Fernandes, filha de Isac e Marilene, aceita ser a mulher da minha vida? Você aceita se casar comigo?”.