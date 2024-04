Astros do tênis e do futebol feminino recebem prêmio de melhores atletas do ano

A 25ª edição do Prêmio Laureus, cerimônia que elege os principais nomes do esporte em 2023, ocorreu nesta segunda-feira (22/4), em Madri, capital da Espanha. O tenista Novak Djokovic levou o troféu de melhor atleta homem do ano, enquanto a jogadora Aitana Bonmatí, do Barcelona, foi eleita a melhor atleta mulher.

Djokovic conquistou o prêmio pela quinta vez na carreira (2012, 2015, 2016, 2019 e 2023). O sérvio foi campeão de três dos quatro principais campeonatos do tênis masculino e recebeu o troféu das mãos de Tom Brady, lendário jogador de futebol americano.

“Sinto-me incrivelmente honrado por ter conquistado o meu quinto prêmio Laureus de melhor atleta homem do ano. Recordo-me de 2012, quando eu ganhei pela primeira vez, com 24 anos. Estou muito orgulhoso por estar aqui 12 anos depois, refletindo sobre um ano que me trouxe a mim e aos meus fãs muita emoção e sucesso”, disse Djokovic.

Bonmatí foi a primeira jogadora de futebol a vencer o Prêmio Laureus. A espanhola foi campeã da Copa do Mundo Feminina com a Espanha e levou os títulos da Liga F e da Liga dos Campeões pelo Barcelona, além dos prêmios individuais The Best FIFA e Bola de Ouro. A atleta, que recebeu o troféu de Usain Bolt, destacou a importância da conquista.

“Desde Serena Williams a Simone Biles, passando por Lindsey Vonn, Naomi Osaka e a vencedora do ano passado, Shelly-Ann Fraser-Pryce, todas elas são atletas incríveis que não só se destacaram nos seus esportes, como também foram modelos incríveis para as gerações de mulheres jovens e mais velhas. Ser a primeira futebolista a ganhar este prêmio torna-o ainda mais especial e espero representar o meu esporte da mesma forma que essas grandes campeãs o representaram”, comentou.

A skatista Rayssa Leal e o surfista Filipe Toledo representaram o Brasil na categoria melhor atleta de esportes de ação. No entanto, o troféu ficou com a jovem australiana Arisa Trew, de apenas 14 anos, que fez história em 2023 ao se tornar a primeira mulher a conseguir um 720 (duas rotações completas) no skate vertical.

Outro premiado foi o inglês Jude Bellingham, do Real Madrid, que foi eleito atleta revelação de 2023. O tenista espanhol Carlo Alcaraz, vencedor do prêmio em 2022, entregou o troféu ao meia.

