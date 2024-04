Vital faz promessa à torcida do Cruzeiro antes de jogo pela Sul-Americana (Mateus Vital, meia do Cruzeiro)

Mateus Vital pediu apoio dos torcedores celestes e prometeu que o Cruzeiro reverterá a situação negativa que vive nas últimas semanas. O meia está no Chile, onde a Raposa disputará partida da terceira rodada do Grupo B da Copa Sul-Americana.

O adversário da vez é o Unión La Calera. As equipes se enfrentam nesta terça-feira (23/4), a partir das 19h, no Estádio Municipal de Concepción.





“É o início de um trabalho com o (Fernando) Seabra. É um cara que conhece muito bem o clube e tem procurado nos passar a maneira (de jogar) que ele gosta. A gente está tendo o entendimento agora, estamos jogando muitos jogos. Agora é continuar apoiando. Peço o apoio total do torcedor, para que a gente possa fazer uma temporada maravilhosa. Vontade não vai faltar. A gente tem um grupo muito qualificado, tenho certeza que a gente vai conseguir sair desta situação e fazer uma temporada maravilhosa” Mateus Vital, meia do Cruzeiro

Raposa vive momento de pressão

A Raposa vem de derrota frustrante para o Atlético (3 a 0), no último sábado, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Esse foi apenas o quarto jogo da equipe sob o comando de Fernando Seabra, que se tornou técnico celeste após a demissão de Nicolás Larcamón.

O argentino perdeu o cargo devido à pressão gerada pelas derrotas para o Sousa, na primeira fase da Copa do Brasil, e o Galo, na decisão do Campeonato Mineiro.

“É normal que o torcedor fique frustrado ou chateado, tendo em visto que fomos desclassificados na Copa do Brasil e teve a situação ali da final (do Mineiro), que gerou muita expectativa por um título que, infelizmente, não aconteceu”, ponderou Vital.

Situação do Cruzeiro na Sul-Americana

O Grupo B da Sul-Americana tem quatro times: Universidad Católica (1º, com 4 pontos), Unión La Calera (2º, com 3), Cruzeiro (3º, com 2) e Alianza (4º, com 1).

Somente o primeiro colocado tem vaga direta nas oitavas de final. Se ficar em segundo lugar na chave, a Raposa terá que disputar uma etapa de repescagem contra equipes eliminadas na fase de grupos da Copa Libertadores.

A notícia Vital faz promessa à torcida do Cruzeiro antes de jogo pela Sul-Americana foi publicada primeiro no No Ataque por João Victor Pena.