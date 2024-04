Grando pode jogar pelo Cruzeiro na Sul-Americana? Veja as opções de Seabra (Gabriel Grando, goleiro do Cruzeiro)

Gabriel Grando aguarda uma chance para estrear pelo Cruzeiro, mas não será diante do Unión La Calera. A Raposa enfrentará o os chilenos nesta terça-feira (23/4), a partir das 19h, no Estádio Municipal de Concepción, pela terceira rodada do Grupo B da Copa Sul-Americana.

Como o goleiro chegou nessa semana ao Cruzeiro, ele não faz parte da lista de inscritos no torneio continental. Grando só poderá jogar a Sul-Americana se a equipe mineira passar para uma das próximas fases eliminatórias.





O líder de cada chave se classifica automaticamente para as oitavas de final. Já o segundo colocado tem que disputar uma etapa de repescagem contra equipe vindas da fase de grupos da Copa Libertadores.

Leia: Anderson ou Gabriel Grando? Técnico Fernando Seabra comenta disputa por posição no Cruzeiro

Quem será o titular do Cruzeiro contra o Unión La Calera?

Com a saída de Rafael Cabral, que jogou as duas primeiras rodadas da Sul-Americana, Anderson assumiu o posto de goleiro titular do Cruzeiro. Ele estará entre os 11 iniciais no confronto com o La Calera.

Cabral foi bastante criticado nos últimos meses, por isso acabou envolvido em troca com o Grêmio. Em compensação pela cessão do atleta, o Tricolor Gaúcho enviou Grando para a Toca da Raposa.

Cruzeiro tem quatro goleiros inscritos na Sul-Americana

Além de Anderson, o técnico Fernando Seabra tem três goleiros à disposição na Sul-Americana: Léo Aragão, que é seu reserva imediato; e Otávio e Marcelo Eráclito, do time Sub-20.

Nos três jogos que antecederam a chegada de Grando, Otávio completou o banco de reservas. Ele será a terceira opção no banco de reservas diante do La Calera.

A notícia Grando pode jogar pelo Cruzeiro na Sul-Americana? Veja as opções de Seabra foi publicada primeiro no No Ataque por João Victor Pena.