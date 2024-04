Di María erra pênalti, ex-alvo do Atlético decide, e Marseille vai à semi da Europa League (Olympique é o único clube francês a ser campeão europeu na história )

O Olympique de Marseille está na semifinal da Europa League 2023/24. Nesta quinta-feira (18/4), o clube francês eliminou o Benfica nas quartas de final, nos pênaltis, por 4 a 2, depois de vitória por 1 a 0 no tempo normal e prorrogação. Na marca da cal, o argentino Di María errou, e Luiz Henrique, cria do Botafogo e alvo do Atlético no início do ano, cobrou o pênalti decisivo, classificando os campeões europeus.

Com a bola rolando, o camaronês Faris Moumbagna fez o gol da equipe de Jean-Louis Gasset. No jogo de ida, os Encarnados venceram por 2 a 1 em Portugal.

Dessa forma, com a classificação, o Olympique de Marseille vai enfrentar a Atalanta, que eliminou o Liverpool nesta quinta-feira. Quem avançar enfrentará na decisão o vencedor do confronto entre Roma e Bayer Leverkusen, que fazem a outra semifinal. A final será no dia 22 de maio, em Dublin, na Irlanda.

O jogo

Depois de um primeiro tempo sem gols, mas com pressão do Olympique, o time francês seguiu em cima na etapa final. E o gol saiu já na reta final, aos 33 minutos. Em jogada pela esquerda, Aubameyang cruzou na medida para Moumbagna se antecipar à marcação e testar firme. O goleiro Trubin quase evitou com os pés, mas viu a bola morrer no fundo das redes.

A vitória de 1 a 0 levou o jogo para a prorrogação, mas as duas equipes tiveram cautela. Com o temor da eliminação diante de um erro, ninguém marcou, e o duelo foi para os pênaltis.

Nas penalidades, Di María acertou a trave, e o zagueiro António Silva parou no goleiro Pau López para o Olympique vencer por 4 a 2. Tucu Correa, Kondogbia, Balerdi e o brasileiro Luís Henrique converteram todas as cobranças. Kökçü e Otamendi fizeram os gols portugueses na disputa.

A notícia Di María erra pênalti, ex-alvo do Atlético decide, e Marseille vai à semi da Europa League foi publicada primeiro no No Ataque por Redacao Jogada10.