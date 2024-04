Time europeu é punido, rebaixado após 35 anos na elite, e dirigente comemora (Vitesse perde 18 pontos e é rebaixado no Campeonato Holandês)

O Vitesse teve o rebaixamento decretado após 35 anos na elite nesta sexta-feira (19/4) a quatro rodadas do fim do Campeonato Holandês. Apesar da dedução de 18 pontos aplicada pela Real Associação Neerlandesa de Futebol (KNVB) sacramentar o descenso do clube, o diretor-geral interino do clube, Edwin Reijntjes, comemorou que a medida não foi ainda mais severa.

O dirigente também afirmou que o clube não recorrerá da decisão. O clube também foi condenado a pagar uma multa de 100 mil euros (R$ 555 mil na cotação de hoje).

“Apesar de ser um dia triste para todos que apoiam o Vitesse, essa é a realidade. Por outro lado, quero deixar isso bem claro para todos, que estamos extremamente felizes com a oportunidade que nos foi dada ao mantermos a licença. Isso também estava por um fio”, afirmou o diretor-geral do clube holandês.

Com a punição por conta de problemas com licenciamento, o Vitesse passa a ocupar a lanterna do campeonato nacional com -1 ponto. A quatro rodadas do fim da Eredivise, o time da cidade de Arnhem fica a 26 pontos de distância do Excelsior, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Segundo clube mais antigo na Holanda, o Vitesse foi fundado em 1892 e estava na elite nacional desde 1989. Apesar de não chegar a conseguir o título da Primeira Divisão, o tradicional clube holandês conseguiu se classificar para a Europa League em 14 oportunidades.

Briga pelo título e contra o rebaixamento no Campeonato Holandês

O Campeonato Holandês segue com indefinições na parte de cima e de baixo da tabela a quatro rodadas do fim. O PSV tem vantagem na luta pelo título nacional – conquistado pela última vez na temporada 2017/18 – sobre o Feyenoord.

O campeão e o vice garantem vaga direta para a fase de grupos da Champions League, enquanto o terceiro colocado vai para as fases preliminares do torneio continental.

O quarto colocado vai para as fases classificatórias da Europa League. Já as equipes que ficarem entre a quinta e a oitava colocação disputam os playoffs para a fase preliminar da Conference League.

Na parte de baixo da tabela, os dois times com piores campanhas caem para a Segunda Divisão. O 16º colocado disputa a última vaga na elite na repescagem com os clubes que ficarem da terceira a oitava colocação da Keuken Kampioen.

Classificação do Campeonato Holandês

PSV – 81 pontos Feyenoord – 72 pontos Twente – 60 pontos AZ Alkmaar – 55 pontos Ajax – 48 pontos NEC Nijmegen – 47 pontos Utrecht – 45 pontos Go Ahead Eagles – 42 pontos Sparta Rotterdam – 40 pontos Herenveen – 36 pontos Fortuna Sittard – 35 pontos Almere City – 33 pontos PEC Zwolle – 32 pontos Heracles – 32 pontos Excelsior – 25 pontos RKC Waalwijk – 24 pontos Volendam – 19 pontos Vitesse – -1 ponto

A notícia Time europeu é punido, rebaixado após 35 anos na elite, e dirigente comemora foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.