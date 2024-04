Campeão mundial recebe dois amarelos e não é expulso; entenda (Dibu provocou a torcida do Lille ao defender as cobranças de pênalti)

O goleiro Emiliano Martínez voltou a chamar a atenção nesta quinta-feira (19/4). Desta vez, o campeão mundial pela Argentina foi protagonista durante o jogo do Aston Villa contra o Lille, pelas quartas da Conference League, ao provocar os torcedores rivais na disputa de pênaltis.

Nas penalidades máximas, o arqueiro provocou os rivais e, ao defender a cobrança de Nabil Bentaleb, ele pediu silêncio ao estádio. O gesto rendeu amarelo, o segundo na partida. Ciente da punição no tempo normal, os rivais pediram a expulsão do atleta.

Nas redes sociais, o debate sobre o vermelho para Dibu foi enorme. Mesmo com as reclamações, a arbitragem agiu corretamente. A International Board, que determina as regras do futebol, afirma que um atleta pode receber cartão no tempo normal, outro nos pênaltis e mesmo assim permanecer no jogo.

Mesmo com a punição, Emiliano Martínez provocou a torcida ao defender o segundo pênalti. Porém, a arbitragem fez vista grossa, e o atleta não recebeu outra advertência.

Com o goleiro inspirado, o Aston Villa venceu na disputa de pênaltis por 4 a 3 e avançou para a semifinal. No tempo normal, o Lille derrotou o rival por 2 a 1.

