Europa League chega às semifinais sem Milan e Liverpool

Nesta quinta-feira (18/4), pelo jogo de volta das quartas da Liga Europa, o Bayer Leverkusen visitou o West Ham no Estádio Olímpico de Londres e empatou por 1 a 1. Michail balançou as redes para os Hammers, enquanto Frimpong igualou no marcador.

Assim, como já havia vencido a ida por 2 a 0, o Leverkusen avançou à semifinal da competição, fase na qual irá enfrentar a Roma. O primeiro jogo será no dia 2 de maio, às 16 horas (de Brasília). Pelo lado do West Ham, o time dá adeus ao campeonato.

O próximo jogo da equipe alemã será contra o Borussia Dortmund, neste domingo, pelo Campeonato Alemão. A bola rola às 12h30 (de Brasília), no Signal Iduna Park. Já o West Ham volta aos gramados pelo Campeonato Inglês. O time joga contra o Crystal Palace neste domingo, às 12h30 (de Brasília), no Selhurst Park

Ainda nesta quinta-feira, pela volta das quartas da Liga Europa, o Liverpool e o Milan se despediram da competição. Por parte do clube inglês, apesar da vitória por 1 a 0 com gol de Salah, a Atalanta foi quem avançou com vitória por 3 a 1 no agregado. Por parte do Milan, o elenco, que foi derrotado pela Roma por 2 a 1 com os gols dos visitantes feitos por Mancini e Dybala, também deu adeus, já que na ida contou com o resultado negativo de 1 a 0. Matteo Gabbia foi quem diminuiu o marcador.

Agora, a Atalanta volta a jogar neste domingo, contra o Monza, pelo Campeonato Italiano. Já a Roma duela com o Bologna na segunda-feira, pela mesma competição.

