Ancelotti revela por que brasileiro não quis bater pênalti em City x Real (Éder Militão comemora com os companheiros a classificação do Real Madrid às semifinais da Liga dos Campeões)

O zagueiro brasileiro Éder Militão pediu ao técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, para não bater pênalti na disputa contra o Manchester City, nessa quarta-feira (17/4), pelo jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões. A situação foi revelada pelo treinador italiano após a dramática classificação merengue na Champions.

O pedido foi por causa do conhecimento do goleiro Ederson, do Manchester City, nas características de Militão. Os jogadores são companheiros na Seleção Brasileira e estavam no grupo verde-amarelo na última edição da Copa do Mundo, em 2022, no Catar.

“Os pênaltis são uma aposta, mas a verdade é que eu tinha muita confiança nos jogadores. Antes de sair de Madri, colocamos os jogadores que tinham mais confiança, mas muitos queriam bater. Apenas Militão me disse que Ederson lhe conhece muito bem, então era melhor não bater”, revelou Ancelotti, em entrevista coletiva após a partida em Manchester.

Classificação do Real Madrid contra o Manchester City

O Real Madrid avançou às semifinais da Liga dos Campeões com vitória por 4 a 3 sobre o Manchester City nos pênaltis. A eliminatória pelas quartas de final terminou empatada por 4 a 4 no placar agregado – 3 a 3, em Madri, e 1 a 1, em Manchester.

Nos pênaltis, após o erro Modric na primeira cobrança, Bellingham, Lucas Vázquez, Nacho Fernández e Rudiger fizeram pelo lado espanhol.

Do outro lado, Alvarez, Foden e Ederson converteram, mas Bernardo Silva e Kovacic tiveram as cobranças defendidas por Lunin.

Nas semifinais, o Real Madrid enfrenta o Bayern de Munique, que eliminou o Arsenal. O outro finalista sai do embate entre Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund.

A notícia Ancelotti revela por que brasileiro não quis bater pênalti em City x Real foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.