Ex-Cruzeiro marca, e Internacional vence Palmeiras pelo Brasileiro (Wesley, ex-Cruzeiro, marcou o único gol da vitória do Internacional sobre o Palmeiras)

Na Arena Barueri, o Internacional venceu o Palmeiras por 1 a 0 nesta quarta-feira (17/4), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Wesley fez valer a lei do ex e anotou o único gol da partida. A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira sofreu a primeira derrota na competição.

O Alviverde segue com três pontos conquistados na primeira rodada e ocupa o 12° lugar. Já o Inter fica em segundo, com seis tentos.

Próximos jogos

O Palmeiras volta a campo neste domingo (21/4), quando enfrenta o Flamengo, às 16h, pela terceira rodada do Brasileirão, no Allianz Parque. Enquanto o Internacional duela com o Athletico-PR, na Ligga Arena, no mesmo dia e horário.

O jogo

A primeira chegada do Palmeiras que fez Rochet trabalhar foi um cruzamento fechado de Piquerez. Aos nove minutos, o Internacional arriscou com Renê, de fora da área, mas o chute saiu fraco e Weverton fez a defesa.

Pouco depois, Lázaro avançou no campo e ataque e finalizou para fora. O Inter chegou novamente aos 14. Renê lançou na área, Borré não conseguiu o domínio e o goleiro palmeirense antecipou para interceptar.

Com 19 minutos no relógio, o árbitro marcou um pênalti para o Colorado. Wesley recebeu na área, Gómez tentou cortar e derrubou o atacante na área. Borré foi para a cobrança e isolou a penalidade.

O Palmeiras teve boa chance de abrir o placar aos 23. Endrick fez boa jogada, com direito a chapéu em cima de Thiago Maia, serviu Lázaro, que escorou para Veiga, já dentro da área. O camisa 23, porém finalizou pelo lado de fora.

Aos 38, Mayke tabelou com Endrick, invadiu a área e tocou para Flaco López. O argentino não conseguiu finalizar e viu a defesa do Inter afastar.

O Inter abriu o placar aos 44 minutos. Borré recuperou a bola de Piquerez no campo de ataque e tocou para Wesley, ex-Palmeiras, que bateu cruzado e balançou as redes, fazendo valer a lei do ex.

Nos acréscimos, Borré cabeceou com perigo e a bola foi para fora.

2º tempo

No início do segundo tempo, Aníbal Moreno arriscou de fora da área e viu Rochet defender. Aos seis, Veiga cobrou falta levantando a bola na área, Flaco López cabeceou e mandou para fora.

Pouco depois, o volante argentino voltou a pisar na área e finalizar, mas carimbou a defesa. Em seguida, Endrick recebeu lançamento de Piquerez, na cara do gol, mas não conseguiu pegar em cheio para finalizar. Aos 22, Flaco ficou com a bola e finalizou de fora da área, sem muito perigo.

O Internacional chegou à área do Palmeiras, Bustos cruzou e Murilo desviou, mandando por cima do gol de Weverton. Na última modificação, o técnico Abel Ferreira promoveu a estreia do meio-campista Rômulo.

O Palmeiras teve chance de empatar. Estêvão sofreu falta próximo da área, o próprio garoto cobrou, mas mandou em cima da barreira. Aos 41 minutos, Endrick recebeu cruzamento de Rony e cabeceou com perigo.

Nos acréscimos, Rômulo finalizou de longe por cima da meta de Rochet. Rony também tentou de bicicleta e parou nas mãos do goleiro. Rochet ainda fez outra defesa em um cabeceio do camisa 10 após escanteio.

Apesar da pressão nos minutos finais, o Verdão não conseguiu o empate e acabou sofrendo sua primeira derrota no Brasileirão de 2024.

Ficha técnica: Palmeiras 0 x 1 Internacional

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Data: 17 de abril de 2024 (quarta-feira)

Horário: 20 horas (de Brasília)

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos e Rafael Trombeta (PR)

VAR: Wagner Reway (Fifa)

Cartão vermelho:

Cartões amarelos: João Martins (auxiliar), Flaco López e Aníbal Moreno (Palmeiras); Borré, Mercado e Renê (Internacional)

Público: 13.464 torcedores

Renda: R$ 505.836,00

GOL

INTERNACIONAL: Wesley (aos 44 minutos do 1°T)

PALMEIRAS: Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos (Gabriel Menino) e Raphael Veiga (Rômulo); Lázaro (Rony), Flaco López (Estêvão) e Endrick

Técnico: Abel Ferreira

INTERNACIONAL: Rochet; Bustos (Igor Gomes), Vitão, Mercado e Renê; Thiago Maia, Bruno Henrique (Rômulo), Maurício (Lucca) e Wanderson (Gustavo Prado); Rafael Borré e Wesley (Robert Renan)

Técnico: Eduardo Coudet

