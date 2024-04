Conheça Lunin, goleiro do Real Madrid que foi de 3ª opção a herói na Champions (Lunin ficou no meio e defendeu a cobrança de Bernardo Silva )

O Real Madrid tem diversas grandes histórias na Liga dos Campeões. E a noite de quarta-feira (17/4) garantiu mais um capítulo desta ligação entre o torneio e o seu maior campeão. Só que desta vez, o clube espanhol contou com um herói improvável: Lunin, goleiro ucraniano de 25 anos que foi de terceira opção no elenco a herói na Champions League.

Diante do Manchester City, o Real Madrid abriu o placar com Rodrygo ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Lunin foi vazado por Kevin de Bruyne, e o jogo de volta das quartas de final se encaminhou para a prorrogação e, posteriormente, disputa por pênaltis devido à manutenção do empate por 1 a 1 – 4 a 4 no agregado. E foi justamente na marca da cal que o goleiro se destacou.

O ucraniano, que já havia feito oito defesas durante o jogo, foi responsável por duas intervenções na disputa por pênaltis. Na segunda cobrança, que saiu dos pés de Bernardo Silva, Lunin ficou no meio e, praticamente, encaixou.

A batida seguinte contou com outra defesa do goleiro, agora no chute de Kovacic. Com a atuação decisiva do atleta de 25 anos e 1,91m de altura, o Real venceu por 4 a 3 nos pênaltis e se garantiu na semifinal da Champions League.

Quem é Lunin, goleiro do Real Madrid

Nascido em Krasnohrad, pequena cidade de pouco mais de 20 mil habitantes no leste da Ucrânia, em 11 de fevereiro de 1999, Andriy Oleksiyovych Lunin foi revelado pelo Dnipro e também passou pelo Zorya Luhansk. O bom desempenho na liga ucraniana com 19 anos fez com que o goleiro fosse disputado por clubes como Liverpool e Inter de Milão, mas ele foi negociado por 8,5 milhões de euros (R$ 37 milhões na época) com o Real Madrid.

Contratado no meio de 2018, junto de Thibaut Courtois, Lunin não teve chances nas primeiras temporadas e foi emprestado a Leganés, Real Valladolid e Real Oviedo. Mesmo rodando por clubes espanhóis, o ucraniano seguiu sendo considerado uma grande promessa e foi, em 2019, o 15º colocado no Golden Boy, tradicional premiação para jovens atletas.

A partir de 2020/21, Lunin se tornou uma opção no banco de reservas do Real Madrid e fez uma partida na primeira temporada no elenco merengue, quatro no ano seguinte e 12 em 2022/23. Já neste ano, com a séria lesão de Courtois, o clube até contratou Kepa Arrizabalaga, que pertence ao Chelsea, mas o desempenho aquém do goleiro espanhol fez com que o ucraniano tivesse mais oportunidades.

Com 27 jogos na temporada 2023/24, Lunin ganhou confiança e se tornou titular indiscutível do Real. No Campeonato Espanhol, o ucraniano sofreu apenas 11 gols em 19 jogos, tendo assim uma baixa média de 0,57 gols sofridos por jogo.

Na Champions League, o goleiro não foi vazado em três dos seis jogos (50%) que atuou e teve grandes atuações. Neste jogo decisivo com o City, ele teve nota 9,5 no SofaScore. Já no jogo de ida das oitavas de final, diante do RB Leipzig, na Alemanha, ele fez nove defesas e recebeu 9,6 do site especializado em estatísticas.

