Real Madrid vence Manchester City nos pênaltis e avança na Champions League (Real Madrid vence Manchester City na Champions League)

Nesta quarta-feira, o Real Madrid bateu o Manchester City nos pênaltis por 4 a 3 após empate no placar agregado (4 a 4), no Etihad Stadium. Os espanhois avançaram, dessa forma, para as semifinais.

Agora, a equipe de Ancelotti encara o Bayern, que despachou o Arsenal. Na outra semifinal, Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain se enfrentam.

Com a eliminatória definida, as equipes voltam a focar em suas competições nacionais, com o Manchester City duelando contra o Chelsea às 13h15 (de Brasília) desse sábado, pela semifinal da Copa da Inglaterra, em Wembley. Já o Real Madrid encara o Barcelona nesse domingo, às 16h, pelo Campeonato Espanhol, no Santiago Bernabéu.

Empate no tempo normal entre Manchester City x Real Madrid

Aos 11 minutos, o Real Madrid passou à frente no marcador, quando Vini Jr. serviu Rodrygo, que finalizou e após defesa de Ederson completou para o fundo do gol. Pouco depois, Haaland cabeceou na trave e Bernardo Silva perdeu grande chance de empatar.

Com o apoio da torcida, o City permanecia em cima, com De Bruyne obrigando Lunnin a fazer boa defesa. Mesmo com a pressão dos ingleses, a equipe de Ancelotti foi ao intervalo em vantagem.

Logo no começo do segundo tempo, Nacho Fernández tocou na saída de Lunnin, mas tirou antes da bola cruzar a linha. Apesar de ter mais posse de bola, os mandantes tinham dificuldades para furar a defesa do Real Madrid.

Aos 24 minutos, o City voltou a criar perigo: Grealish finalizou dentro da área para outra interferência de Lunnin. Posteriormente, aos 30′, Rudiger tirou mal e De Bruyne finalizou para mandar o jogo para a prorrogação.

Tempo extra e classificação merengue

Na prorrogação, o cenário se manteve com o City no campo de ataque e o Real Madrid fechando os espaços. Já no fim da primeira etapa, Rudiger desperdiçou uma grande oportunidade de gol.

Com a manutenção do empate, a última vaga para a semifinal da Liga dos Campeões teve que ser decidida nos pênaltis.

Nos pênaltis, o Real bateu o City por 4 a 3. Apesar de Modric ter perdido, Bellingham, Lucas Vázquez, Nacho Fernández e Rudiger fizeram pelo lado dos espanhois. Do outro lado, Alvarez, Foden e Ederson até converteram, mas Bernardo Silva e Kovacic perderam.

