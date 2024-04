Campeão da Bundesliga, Arthur lista clubes que sonha em atuar na Europa (Logo na primeira temporada, Arthur conquistou o Campeonato Alemão pelo Bayer Leverkusen)

O lateral-direito Arthur conquistou o Campeonato Alemão no domingo (14/4), pode vencer a Copa da Alemanha e a Liga Europa nesta temporada pelo Bayer Leverkusen, e ainda tem ambições na Europa. Revelado pelo América, o atleta de 21 anos listou os clubes que ainda sonha em atuar no futebol europeu em entrevista exclusiva ao No Ataque.

Perguntado sobre os times que ele sonha em defender, Arthur citou os últimos campeões da Champions League: Real Madrid e Manchester City. Porém, o belo-horizontino, contratado no meio de 2023 junto ao América, destacou que ainda deseja conquistar vários títulos com a camisa do Bayer Leverkusen, time que vive o melhor momento da sua história na atual temporada.

“Um Real Madrid da vida. Eu acho que muitos também almejam jogar lá um dia. É um grande clube, tem uma grande história, tem muitos títulos importantes que eu gostaria de ter na minha carreira, que eu gostaria de conquistar pelo Leverkusen, obviamente. Na Espanha seria o Real. Na Inglaterra seria o Manchester City, que é um time que eu sempre acompanhei também” Arthur, lateral revelado pelo América

A temporada praticamente perfeita do Bayer Leverkusen rendeu ao clube a primeira taça da liga nacional da sua história com cinco rodadas de antecedência. Além disso, o time segue invicto em toda a temporada: são 43 jogos disputados em 2023/24 até então e nenhuma derrota. Até por isso, o clube está nas quartas de final da Liga Europa e na final da Copa da Alemanha.

Porém, o único brasileiro do elenco não pôde ser protagonista devido a problemas físicos. Arthur chegou no meio de 2023, fez a pré-temporada normalmente e disputou três jogos em agosto. No início do mês seguinte, ele teve uma lesão no tendão da coxa esquerda, a qual se repetiu em dezembro, e o lateral teve que passar por cirurgia.

Recuperado atualmente, Arthur está à disposição do treinador Xabi Alonso e foi relacionado nas últimas duas partidas. O time alemão volta a campo na quinta-feira (18/4), às 16h, em Londres, contra o West Ham, pela partida de volta das quartas de final da Liga Europa. No jogo de ida, o Bayer venceu por 2 a 0.

