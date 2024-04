Time de Crespo dá fim à série histórica do Al Hilal de Jorge Jesus (Torcida do Al-Hilal em apoio ao time com mosaico 3D do Mortal Kombat)

O Al Ain, time comandado por Hernán Crespo, venceu o Al Hilal, de Jorge Jesus, por 4 a 2 na tarde desta quarta-feira (17).

Com a derrota, o Al Hilal perdeu sua invencibilidade histórica de 44 partidas, sendo 36 vitórias consecutivas -34 triunfos em jogos oficiais e outros dois em amistosos. A última derrota da equipe havia sido no dia 12 de agosto de 2023.

Essa é a maior sequência de vitórias consecutivas da história do futebol. A marca foi atingida em março, quando conseguiu chegar a 28 triunfos, passando o The New Saints, do País de Gales.

Os gols do confronto foram marcados por Soufiane Rahimi, três vezes, e Alejandro Romero, para o Al Ain. Já Malcom e Salem Al-Dawsari, descontaram para o Al-Hilal.

As duas equipes entraram em campo para a disputa da partida de ida da semifinal da Liga dos Campeões Asiática. O confronto de volta está marcado para a próxima terça-feira (23), às 15h (de Brasília).

Neymar segue sem entrar em campo. O craque brasileiro, que ainda não jogou em 2024, segue na recuperação de uma cirurgia no joelho.

A notícia Time de Crespo dá fim à série histórica do Al Hilal de Jorge Jesus foi publicada primeiro no No Ataque por Folhapress.