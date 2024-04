Ex-América, Arthur detalha aprendizado com Xabi Alonso no Leverkusen: ‘Pegou no meu pé’

Ex-América, Arthur detalha aprendizado com Xabi Alonso no Leverkusen: ‘Pegou no meu pé’ (Arthur falou sobre a relação com o ex-meia e técnico espanhol Xabi Alonso)

A grande história da temporada 2023/24 do futebol europeu tem um mineiro como participante. Nascido em Belo Horizonte e revelado pelo América, Arthur é o único brasileiro do elenco do Bayer Leverkusen e comemorou o título do Campeonato Alemão no domingo (14/4). O lateral-direito de 21 anos foi entrevistado de forma exclusiva pelo No Ataque e falou sobre a conquista inédita dos comandados do técnico Xabi Alonso.

A temporada praticamente perfeita do Bayer Leverkusen rendeu ao clube a primeira taça da liga nacional da sua história com cinco rodadas de antecedência. Além disso, o time segue invicto em toda a temporada: são 43 jogos disputados em 2023/24 até então e nenhuma derrota. Até por isso, o clube está nas quartas de final da Liga Europa e na final da Copa da Alemanha.

Porém, o único brasileiro do elenco não pôde ser protagonista devido a problemas físicos. Arthur foi contratado pelo Bayer Leverkusen no meio de 2023 junto ao América, fez a pré-temporada normalmente e disputou três jogos em agosto. No início do mês seguinte, ele teve uma lesão no tendão da coxa esquerda, a qual se repetiu em dezembro, e o lateral teve que passar por cirurgia.

A sucessão de lesões deixou o atleta fora de boa parte da temporada, retornando a ser relacionado apenas na semana passada, em 11 de abril, mais de oito meses após o seu último jogo. O período de inatividade foi complicado para Arthur, mas ele tentou ver as ausências no campo de jogo com outra visão.

“Foi algo que estava totalmente fora dos planos. Eu não imaginava e nem queria ter passado por isso agora. Mas eu tive o apoio da minha família desde o início, da minha psicóloga, que eu faço acompanhamento já há um bom tempo. E se não fosse eles, eu acho que as coisas seriam mais difíceis, porque eu aprendi a ter outra perspectiva em relação a tudo isso que aconteceu. Eu me reinventei, pude me dedicar um pouco mais a aprender o alemão também nesse tempo que fiquei afastado do campo. E eu pude conciliar bem e busquei outras alternativas para não ficar só com a cabeça presa na situação” Arthur, lateral campeão da Bundesliga pelo Bayer Leverkusen

Aprendizado de Arthur com Xabi Alonso

Mesmo com apenas três jogos com a camisa do Bayer Leverkusen, Arthur teve contato direto com o treinador Xabi Alonso nos treinamentos. O ex-craque da Espanha e agora renomado técnico é o grande nome dessa temporada surpreendente e histórica do clube alemão. E o lateral-direito detalhou a relação e apontou o principal aprendizado com o comandante nos treinos.

“Xabi é um cara muito tranquilo, ao mesmo tempo que ele é muito ativo, participa dos treinos. Com a gente, ele tem uma relação muito tranquila. Ele chega, conversa, pergunta como você está. Coisas táticas do jogo, ele chega e te explica como ele quer que você faça. Desde que eu cheguei aqui, na pré-temporada, ele pegava muito no pé porque tem uma diferença grande do futebol brasileiro para o europeu que é a dinâmica do jogo, que é mais rápida. Quando eu recebia a bola, eu demorava um tempinho a mais e isso poderia ser prejudicial. No Brasil, temos um tempo a mais para pensar. Foi uma coisa que melhorei bastante” Arthur, lateral-direito revelado pelo América

Ídolo de Liverpool e Real Madrid, e com passagem marcante também pelo Bayern de Munique, Xabi Alonso foi uma lenda do meio-campo e está fazendo história logo no seu primeiro trabalho como treinador. Até pela relevância do ex-jogador, Arthur, ao falar sobre os bastidores da negociação com o Bayer, revelou que uma conversa com o campeão da Copa do Mundo de 2010 e bicampeão da Champions League gerou uma emoção no atleta.

“Tiveram, sim, eu tive sondagens até de clubes da Alemanha também. Mas desde o início, quando o Bayer apareceu querendo conversar, eles sempre foram muito atenciosos. Eles demonstravam interesse e confiança em mim, e me colocaram para conversar com o Xabi na época. Nesse dia, a perna tremeu e tremeu muito. Mas foi muito legal e isso mostrou para mim e para minha família que eles realmente acreditavam em mim”, afirmou Arthur.

O destaque do Bayer Leverkusen

Enquanto Xabi Alonso é o rosto do Bayer Leverkusen no cenário mundial, dentro de campo um jogador chama a atenção: Florian Wirtz, autor de 11 gols e 10 assistências em 29 jogos na Bundesliga de 2023/24. E o jovem alemão de 20 anos não se destaca apenas em meio aos telespectadores, mas também com os próprios companheiros de treinamento, como relatado por Arthur.

“Às vezes eu nem acredito que ele é 2003. Quando eu lembro disso eu fico mais desacreditado ainda. Mas o Wirtz é muito tranquilo. Parece e ele realmente passa essa impressão. No dia a dia, ele é muito tranquilo. Nos treinos, às vezes, ele pega a bola e fica brincando com ela sozinha. As loucuras que ele faz no jogo, ele faz o treino. A bola cola no pé dele e tudo dá certo. Eu acho que não tem uma palavra certa para definir ele. Ele será um dos grandes craques do mundo, sem dúvida. Já está sendo” Arthur, lateral do Bayer Leverkusen

Também nascido em 2003, mas já com 21 anos completos, Arthur espera ganhar mais minutos na reta final até porque o Bayer já conquistou a Bundesliga e ainda busca os títulos da Copa da Alemanha e a Liga Europa. Porém, na ala direita, o brasileiro tem um grande concorrente: Jeremie Frimpong.

O holandês tem oito gols e sete assistências no Alemão e é um dos destaques do clube. Inclusive, o concorrente foi apontado por Arthur como o jogador mais “resenha” da equipe – confira todas as falas da entrevista exclusiva no vídeo que está disponível no início da matéria.

A notícia Ex-América, Arthur detalha aprendizado com Xabi Alonso no Leverkusen: ‘Pegou no meu pé’ foi publicada primeiro no No Ataque por Pedro Bueno.