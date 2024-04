Neymar voltou a ser assunto nas redes sociais na tarde desta terça-feira (16/4) ao deixar um comentário polêmico em relação ao seu colega de profissão, o atacante Mbappé. Em uma postagem em reels no Instagram que exaltava o atleta francês, o jogador do Al-Hilal respondeu “baba ovo de gringo”.

No vídeo postado, Mbappé aparece ajudando um adversário em um jogo, o zagueiro Ronald Araújo, do Barcelona, após um momento de lesão durante uma partida contra o PSG, na última quarta-feira (10/4). Na legenda, o post diz: "Mbappé mostrando mais uma vez que é um homem bom”.

Confira o reels:







O comentário negativo do jogador brasileiro rapidamente rendeu milhares de curtidas na plataforma — chegando a 45 mil curtidas até às 16h30 — e chamou atenção nas redes sociais. Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Neymar reage ao ex-companheiro de equipe na internet. Em fevereiro deste ano, o jogador curtiu uma publicação que criticava o francês.

No X, antigo Twitter, o tópico entrou nos assuntos do momento, onde a maioria dos internautas brasileiros ficaram do lado de Mbappé e fizeram piada com a fala de Neymar. “Hoje em dia só é lembrado quando se envolve em polêmicas infantis ou em mais um caso de infidelidade”, publicou um usuário. “O tempo não cansa de inocentar o Mbappé”, disse outro.



Veja reações dos internautas:

o neymar assim toda vez brigando com mbappé no instagram pic.twitter.com/Rw0TrzZNeS — jan (@rubydelicat) April 16, 2024

nós brasileiros que estamos fechados com mbappé e odiamos o neymar pic.twitter.com/0S33jrZKVB — jan (@rubydelicat) April 16, 2024

deve ser triste pro neymar saber que mesmo com todo o dinheiro do mundo ele não consegue comprar respeito e ser o ídolo absoluto do próprio país como o mbappe é HAHAY pic.twitter.com/yyktaoeSW1 — giulia (@drewdall) April 16, 2024

Em pensar que tempo atrás a figura do Neymar era tão inspiradora que este site parava, todos mudavam a foto de perfil com a foto dele e a camisa do seu time para apoiá-lo. Hoje em dia só é lembrado quando se envolve em polêmicas infantis ou em mais um caso de infidelidade pic.twitter.com/e9SUDZCepq — João Victor ???? (@ijoaovv) April 16, 2024

O Neymar deve chorar todas as noites quando se deita pois enquanto o Mbappe vai colecionando prémios e títulos ele vai colecionando filhos, traições e lesões pic.twitter.com/vzH5TbD3ww — Fefe ???????? (@fefe_gomes1) April 16, 2024