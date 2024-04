crédito: No Ataque Internacional

Torcedores do Barcelona atacam Vini Jr antes de jogo da Champions League

Torcedores do Barcelona atacam Vini Jr antes de jogo da Champions League (Torcedores do Barcelona atacam Vini Jr antes de jogo da Champions League)

A torcida do Barcelona protagonizou mais um ataque direcionado ao brasileiro Vinícius Jr., Real Madrid, nesta terça-feira (16/4). O momento ocorreu antes do jogo da equipe catalã contra o Paris Saint-Germain, pelo segundo jogo das quartas de final da Champions League.

Antes da partida decisiva para o Barça, torcedores reunidos em uma praça entoavam o canto: “Vinícius morre”. Essa não é a primeira vez que o brasileiro é alvo de ataques de apoiadores do clube catalão.

Lamentável! Torcedores do Barcelona cantando "Vinicius morr*" antes do jogo contra o PSG, pela Champions League.



| @carrusel pic.twitter.com/fgEaebHqED — Planeta do Futebol (@futebol_info) April 16, 2024

Em outubro de 2021, Vini Jr. foi chamado de ‘macaco’ por torcedores do Barcelona durante um clássico pelo Campeonato Espanhol. Os ‘culés’ voltaram a atacar o brasileiro em outro ‘El Clásico’, em março de 2023, ao gritar ‘macaco’ e ‘morra’ para o jogador merengue.

Episódios de racismo contra Vinícius Jr.

Os casos de racismo direcionados contra Vinícius Jr. não se restringe somente a torcida do Barcelona, mas sim algo recorrente no futebol espanhol.

Talvez o exemplo que mais ganhou destaque foi em uma partida do Real Madrid contra o Valencia em maio de 2023. Na ocasião, os torcedores já chamavam o jogador de ‘macaco’ desde a chegada no Mestalla e continuaram com os cantos durante a partida.

O jogador chegou a identificar dois torcedores que faziam gestos racistas nas arquibancadas e o juiz interrompeu a partida. As provocações seguiram depois de retomada a partida e deu origem a um confusão entre os jogadores das duas equipes, que resultou na expulsão do atacante.

Também houveram episódios de racismo em partidas contra Osasuna, Valladolid, Mallorca, Betis, Atletico de Madrid.

A notícia Torcedores do Barcelona atacam Vini Jr antes de jogo da Champions League foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.