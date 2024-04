Neymar responde post que elogia Mbappé: ‘Baba ovo de gringo’ (Neymar e Mbappé atuaram juntos no PSG)

O atacante Neymar voltou a causar polêmica nas redes sociais nesta terça-feira (16/4) ao responder uma publicação de uma fanpage do Paris Saint-Germain no Brasil. A postagem elogiava Kylian Mbappé, ex-companheiro do brasileiro na equipe parisiense.

“Mbappé mostrando mais uma vez que é um homem bom. Mas o vilão de uma história mal contada. A verdade que Mbappé tem o tal ‘espírito competitivo’, mas as pessoas confundem um homem que quer vencer tudo com um cara ruim”, escreveu a fanpage em defesa do jogador francês.

(foto: Reprodução/Redes Sociais)

O craque brasileiro que defende o Al-Hilal respondeu de maneira sucinta: “Baba ovo de gringo”. Neymar atuou com a camisa da equipe parisiense de 2017 a 2018, até ser negociado com a equipe saudita em agosto do ano passado.

Rivalidade entre Mbappé e Neymar

A confusão entre Mbappé e Neymar teve início quando o francês negociava renovação de contrato do atacante francês com o PSG em maio de 2022. O ex-colega de equipe do craque brasileiro passou a ser o jogador mais bem pago do elenco na ocasião, além de ter recebido promessa da diretoria que teria mais voz ativa e liderança no clube.

O francês teria solicitado a direção do PSG a saída de Neymar do clube, com a justificativa que o brasileiro é um ‘jogador indisciplinado’.

A notícia Neymar responde post que elogia Mbappé: ‘Baba ovo de gringo’ foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.