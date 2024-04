Vídeo: jogador perde pênalti de forma bizarra em partida pelo Espanhol (Ante Budimir, atacante do Osasuna, desperdiçou pênalti contra Valencia, pelo Campeonato Espanhol)

Ante Budimir, atacante do Osasuna, teve a oportunidade de empatar a partida com o Valencia nos acréscimos, mas a desperdiçou ao cobrar pênalti de forma bizarra. Melhor para os visitantes, que deixaram o Estádio Reyno de Navarra, em Pamplona, nesta segunda-feira (15/4), com vitória magra por 1 a 0, pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol.

Aos 51 minutos do segundo tempo, os torcedores do Osasuna depositaram as esperanças do empate nos pés do camisa 17. Mas não passou do campo da expectativa.

A intenção do atacante era esperar o goleiro Mamardashvili cair para um lado antes de cobrar a penalidade. No entanto, quando Budimir tentou trocar a direção da cobrança, chutou o chão, e a bola sobrou para o camisa 25 segurar com tranquilidade.

Osasuna e Valencia no Campeonato Espanhol

Em 11º, com 39 pontos, o Osasuna não tem grandes ambições, já que está a 11 pontos do G6. O Valencia, em sétimo, com 47 tentos, ainda briga para se classificar à fase de grupos da Liga Europa ou às Qualificatórias da Liga Conferência.

