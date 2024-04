Torcedores do Panathinaikos se declaram a Bernard, reforço do Atlético: ‘Vamos sentir saudades’

O meia-atacante Bernard, reforço do Atlético para o segundo semestre de 2024, é figura bastante aguardada pelos atleticanos. Enquanto não retorna ao clube que o revelou como atleta profissional, o jogador segue se destacando na Grécia. Nos últimos dias, torcedores do Panathinaikos “lotaram” o Instagram do “Bambino de Ouro” com mensagens de carinho e se declararam: “Vamos sentir saudades”, disse um deles.

O Galo anunciou o retorno de Bernard em 5 de fevereiro. Com contrato com o Panathinaikos até junho, o meia-atacante voltará a defender o time alvinegro a partir de julho.

Coincidentemente, de 4 de fevereiro em diante, o atleta melhorou significativamente as participações em gols na Grécia. Bernard marcou seis gols e ofereceu cinco assistências nos últimos 12 compromissos do Panathinaikos – tendo sido titular em todos eles.

A boa fase na reta final do Campeonato Grego rendeu elogios de companheiros de clube no Instagram. O goleiro polaco Bart?omiej Dr?gowski comentou em uma foto de Bernard: “O melhor jogador do mundo”. O meio-campista português Zeca Rodrigues, por sua vez, publicou: “Que jogador, você merece tudo isso”.

No último domingo (14/4), o Panathinaikos venceu o Lamia, por 3 a 1, no mata-mata do Campeonato Grego. Bernard se destacou com dois golaços: um de falta e um com toque sutil, semelhante a uma cavadinha, tirando o goleiro adversário da jogada.

Nesta segunda-feira (15/4), o meia-atacante publicou foto no Instagram: “Muitas emoções no jogo de ontem. Uma tarde para ser lembrada. Obrigado pelo amor”. Veja a postagem a seguir.