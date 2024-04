crédito: No Ataque Internacional

Arsenal tropeça em casa e vê City assumir liderança do Inglês

O Arsenal abusou de gols perdidos e acabou derrotado em casa pelo Aston Villa por 2 a 0 neste domingo (14), em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Inglês 2023-24. O resultado faz o time de Mikel Arteta perder a chance de assumir a liderança da competição, abrindo caminho para o rival Manchester City, que venceu seu compromisso neste final de semana.

Os londrinos construíram boas chances no primeiro tempo, mas os visitantes cresceram no segundo e levaram os três pontos graças aos gols de Leon Bailey e Ollie Watkins.

Situação das equipes

O Arsenal estaciona na vice-liderança do Inglês com os mesmos 71 pontos do Liverpool, enquanto o City foi a 73 pontos na rodada. Faltam seis partidas para os concorrentes ao título.

Agora, o Arsenal já precisa voltar a pensar na Liga dos Campeões. Nesta quarta-feira (17/4), encara o Bayern de Munique, na Alemanha, em busca da classificação às semifinais desta edição. O confronto de ida terminou empatado por 2 a 2.

O Aston Villa segue sonhando com uma vaga na próxima Liga dos Campeões. A equipe de Birmingham foi a 63 pontos e é a última integrante do G-4 neste momento.

O jogo

Jogando em casa, o Arsenal tomou a iniciativa de buscar o ataque e a vitória, já que o Liverpool havia tropeçado em seu compromisso horas antes. Mas a mira dos atacantes não estava calibrada e, quando esteve, esbarrou em uma grande atuação de Emiliano Martínez: Gabriel Jesus errou um cabeceio livre após cruzamento de Saka, e Trossard perdeu a chance de abrir o marcador em novo lançamento do ponta direita dos londrinos, finalizando em cima do goleiro adversário dentro da pequena área.

O Villa, enquanto isso, buscava se defender para explorar os contragolpes e erros de um Arsenal pressionado. Watkins arrancou em velocidade ao roubar a bola na saída de jogo errada de Gabriel Magalhães, mas sua finalização ficou na trave direita.

Os nervos mexeram com a confiança dos londrinos, que já não conseguiam repetir o domínio na volta do intervalo no Emirates Stadium, e os visitantes ganharam confiança para irem à frente. Foram recompensados, já que, nos dez minutos finais, conseguiram a vitória: primeiro, num cruzamento despretensioso de Digne que sobrou para Bailey, completamente livre, chutar para o gol aberto. Em seguida, num rápido contragolpe, Watkins saiu na cara de Raya para tocar por cobertura e fechar a conta em Londres.

