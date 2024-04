Endrick e Gabriely Miranda revelam ‘cláusulas de contrato’ de namoro (Endrick e namorada, Grabriely Miranda)

Contrato de namoro? É o que Endrick, atacante revelado pelo Palmeiras, e sua namorada, Gabrielly Miranda, têm. Juntos desde o ano passado, o casal resolveu criar um acordo formal para o romance, com direito a dados pessoais e assinatura.

Em entrevista ao podcast PodDelas, o jogador revelou que a ideia do contrato partiu da namorada, após o romance ter se tornado público, para conciliarem as agendas e manterem acordos.

“A gente tem um contrato. Ela que fez o contrato”, contou o atacante. “Não é um contrato de tempo. Existe um contrato. Tem e-mail, RG, assinatura dele, minha assinatura”, completou a modelo e estudante de nutrição.

“Na hora que ela estava fazendo, achei que estava muito p* comigo, porque demorou uma hora, não me respondia… do nada, ela mandou um contrato. Ela realmente fez um contrato”, brincou Endrick.

Veja as cláusulas do contrato

O contrato tem cláusulas bem estabelecidas para manterem um bom relacionamento. Entre elas, estão:

“Os namorados declaram estar em um relacionamento afetivo voluntário, baseado no respeito, compreensão e carinho”;

“É extremamente proibido adquirir qualquer tipo de vício”;

“É extremamente proibido a mudança drástica de personalidade e comportamento”;

“Sempre saírem da rotina e criarem algo para fazerem junto na semana, somente os dois”;

“Palavras proibidas no relacionamento: ‘hm’, ‘aham’, ‘ok’, ‘tá beleza’ e ‘kkk'”;

“Extremamente proibido dormirem ou saírem quando estão brigados ou mal entendidos”;

“Os namorados comprometem-se a manterem exclusividade afetiva, não mantendo relacionamento românticos ou íntimos com terceiros ou que já relacionaram no passado”.

Como o namoro começou

Ainda em entrevista ao PodDelas, Endrick contou que o romance com a modelo começou depois de uma aposta com um amigo. “Eu não seguia ela. Tinha um amigo que jogou futebol na base do São Paulo, e ela morava em Cotia. Ele conhecia ela da escola. Eu falava para meus amigos como gostava de uma menina: loira, de olho azul… aí, ele falou: ‘tenho uma menina, mas ela é difícil, duvido tu pegar’. Ela virou uma aposta no começo de tudo. Falei: ‘vou conseguir’. E ela já me seguia.”

Mas o namoro só engatou depois de uma viagem. “Eu sempre comentava nas coisas do Palmeiras, e teve um dia em que ele me seguiu. Eu tinha uma admiração, mas não tinha interesse. Aí, ele perguntava: ‘quer ir no jogo?’. Não estava fazendo nada, então aceitei. Eu, meu pai, minha irmã e meu tio fomos várias vezes, mas ainda sem nada, o Endrick nunca tinha dado ideia. Aí a gente começou a conversar e eu falava da minha vida, chorava, comentava de outras pessoas… Era uma amizade real”

“Aí teve um dia que ele me chamou para viajar. A gente nunca tinha trocado ideia. Deu certo, mas ele cagou para mim. Fui com toda a família. Ficava eu e a mãe dele enquanto ele dormia. Chegando lá, continuou cagando para mim, mas era muito fofo… depois, começou a dar atenção”, contou Gabriely.

“De noite, a gente foi para a vila. Ela abriu a mão e eu entrelacei. Eu não ia tentar beijar ela, achava que não ia rolar. Mas aí, estávamos deitados, olhei, ela olhou… e ela veio”, completou Endrick.

Estrela brasileira

Endrick tem 17 anos e é uma das novas estrelas da Seleção Brasileira. Revelado pelo Palmeiras, o atacante, agora, irá defender o Real Madrid, da Espanha.

Com a camisa do time paulista, conquistou cinco títulos pelo time de cima: dois Brasileiros (2022 e 2023), a Supercopa (2023) e o Paulistão (2023 e 2024).

