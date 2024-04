Alianza quebrou jejum de 85 jogos diante do Cruzeiro (Cruzeiro e Alianza empataram por 3 a 3 no Mineirão)

O empate por 3 a 3 com o Cruzeiro, nessa quinta-feira (11/4), no Mineirão, fez o Alianza quebrar um jejum de 85 jogos. A equipe colombiana não marcava três gols fora de casa desde 25 de outubro de 2020.

Na ocasião, o clube ainda se chamava Alianza Petrolera e também empatou por 3 a 3 – placar que foi obtido em um duelo com o Envigado, no Estádio Polideportivo Sur, em Envigado, pelo Campeonato Colombiano (Categoría Primera A).





Cruzeiro 3 x 3 Alianza

O Cruzeiro deu vexame diante do Alianza, em confronto da segunda rodada do Grupo B da Copa Sul-Americana. Após marcar três gols nos primeiros 20 minutos de jogo, a Raposa sofreu com apagão e levou o empate na etapa final.

Lucas Romero, Zé Ivaldo e Matheus Pereira balançaram a rede para o Cruzeiro. Já os visitantes marcaram com Emerson Batalla (2x) e Jesús Figueroa.

Alianza não marcava há quatro jogos

Antes de empatar com o Cruzeiro, o Alianza estava há quatro jogos sem fazer gol. O último tento dos colombianos havia sido sido no empate por 1 a 1 com o Deportivo Pasto, em 15 de março, pela Categoría Primera A. No momento, o time está na penúltima posição (19º) da liga, com 13 pontos.

A notícia Alianza quebrou jejum de 85 jogos diante do Cruzeiro foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.