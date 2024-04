crédito: No Ataque Internacional

Com câncer pela 3ª vez, ex-United faz vaquinha de R$ 1 milhão para tratamento

Ex-meio campista formado nas categorias de base do Manchester United, o inglês Joe Thompson revelou nas redes sociais que foi diagnosticado com câncer pela terceira vez.

Thompson se aposentou do futebol em 2019, aos 29 anos, após se recuperar da doença pela segunda vez. A decisão foi tomada após o conselho dos médicos dele, que afirmaram que o então jogador havia “levado o seu corpo ao limite”.

Entenda a doença de Thompson

O ex-jogador do Manchester United recebeu o primeiro diagnóstico de Linfoma de Hodkin – tipo de câncer que ataca o sistema linfático do corpo – em 2013. Após seis meses afastado dos gramados, fazendo tratamento com quimioterapia, ele conseguiu se recuperar.

Contudo, três anos depois, no final de 2016, Thompson descobriu que a doença havia voltado. O ex-atleta precisou se retirar novamente dos gramados para superá-la, e até fez um transplante de células-tronco.

Agora, o câncer voltou a atacá-lo. O ex-jogador de 35 anos disse, à BBC, TV inglesa, que desta vez o linfoma está mais grave e se espalhou para os pulmões: “(O câncer) voltou bastante agressivo, estágio quatro (o mais avançado e grave). O único aspecto positivo é que é o mesmo câncer que tive anteriormente, mas o problema desta vez é que ele atingiu meus pulmões, então respirar é um problema, dormir é difícil e até falar às vezes pode ser bastante difícil”.

Vaquinha para custear tratamento

A família de Thompson abriu vaquinha no site GoFundMe para custear parte do novo tratamento de câncer.

A meta é arrecadar 250 mil (valor próximo a R$ 1,6 milhão, na cotação atual). Até o momento em que esta matéria foi publicada, quase 33 mil libras (mais de R$ 210,6 mil) já haviam sido arrecadadas.

