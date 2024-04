Ex-alvo do Atlético ganha prêmio de melhor jogador na Premier League (Rodrigo Muniz, atacante ex-alvo do Atlético, vive grande fase pelo Fulham na Premier League)

Ex-alvo do Atlético, o atacante Rodrigo Muniz, do Fulham, vive grande fase na Inglaterra. Nos últimos 10 jogos, o atleta marcou oito gols e deu uma assistência, firmando-se como titular absoluto da equipe. O grande desempenho recente do centroavante foi recompensado: nesta sexta-feira (12/4), ele desbancou astros de Liverpool, Chelsea, Tottenham e Arsenal ganhou o prêmio de melhor jogador do mês de março na Premier League.

Muniz concorria com outros seis jogadores. Quatro deles são nomes de peso e jogam em times gigantes do país: Mac Allister, meio-campista que faz grande temporada no Liverpool e venceu a última Copa do Mundo pela Argentina, Heung-Min Son, atacante sul-coreano que é um dos maiores artilheiros da história do Tottenham, Cole Palmer, meia-atacante inglês, principal jogador do Chelsea na temporada e Ben White, lateral-direito/zagueiro inglês, pilar defensivo do Arsenal. Semenyo, zagueiro ganês do Bournemouth, e Isak, promissor atacante sueco do Newcastle, também disputavam o prêmio, que é decidido por votação popular.

Em março, Rodrigo Muniz marcou quatro gols e deu uma assistência em quatro partidas disputadas. Assim, participou de quase metade (cinco) do total de gols marcados pelo Fulham no mês (11).

Rodrigo Muniz foi alvo do Atlético

O atacante de 22 anos foi ligado ao Galo em diferentes momentos do ano passado, quando ele estava em má fase no Fulham. O atleta só deslanchou na equipe a partir de fevereiro de 2024, quando encerrou jejum de gols de mais de 3 meses e iniciou sequência goleadora.

Em dezembro do ano passado, a TV inglesa Sky Sports garantiu que o Atlético fez proposta ao time inglês pela contratação em definitivo de Rodrigo Muniz.

Em junho de 2023, o No Ataque apurou que houve sinalização de interesse do Galo pelo atleta do Fulham, mas que uma possível contratação seria improvável.

No mês seguinte, o No Ataque confirmou que o time mineiro estudava uma investida pelo atacante de 22 anos. À época, o clube inglês queria oito milhões de libras – cerca de R$ 50,5 milhões – pela liberação de Muniz. Os valores estavam fora da realidade do Atlético. Mas, ainda assim, o Galo pensava em tentar buscar uma transferência parcelada, obtendo apenas parte dos direitos econômicos do atleta.

Quem é Rodrigo Muniz?

Rodrigo Muniz foi formado nas categorias de base do Flamengo, mas estreou como profissional durante empréstimo ao Coritiba, em 2020. Pelo profissional do Rubro-Negro, o centroavante fez dez gols em 32 jogos e conquistou o Campeonato Brasileiro (2020) e a Supercopa do Brasil (2021).

Em agosto de 2021, o Fla acertou a venda de Muniz ao Fulham, da Inglaterra, por 8 milhões de euros. O clube carioca ainda conservou 25% de uma futura venda.

Na primeira temporada pelo Fulham, o atacante fez apenas cinco gols em 28 jogos. Já na temporada 2022/23, esteve emprestado ao Middlesbrough, contribuindo com dois gols em 17 partidas.

De volta ao Fulham na atual temporada, Rodrigo vive a melhor fase da carreira e tem os melhores números desde que chegou na Europa – já anotou nove gols em 27 jogos (18 como titular) em 2023/2024.

A notícia Ex-alvo do Atlético ganha prêmio de melhor jogador na Premier League foi publicada primeiro no No Ataque por Rafael Cyrne.