Cruzeiro ainda sofre com resquícios da derrota para o Atlético, diz William

Na visão de William, o elenco do Cruzeiro ainda pode estar sofrendo com resquícios da derrota por 3 a 1 para o Atlético, domingo (7/4) passado, pelo duelo de volta da final do Campeonato Mineiro.

O lateral-direito analisou a situação do time após o empate por 3 a 3 com o Alianza, da Colômbia, nessa quinta-feira, no Mineirão. Depois de fazer balançar a rede três vezes no primeiro tempo, a Raposa sofreu apagão e deu vexame na etapa final. Sucessivas falhas da defesa levaram o Cruzeiro a sofrer três gols do Alianza.





“Subestimar o adversário nunca aconteceu. A gente sabe da qualidade do adversário. Nós estamos trabalhando todos os dias para não acontecer esse tipo de situação. Estávamos com o jogo controlado, praticamente na nossa mão, e não soubemos lidar, aí acabamos tomando um gol. O segundo gol acabou trazendo uma pressão maior, talvez pelo jogo que fizemos domingo (diante do Atlético), principalmente o primeiro tempo. Foi uma grande partida. Em tudo que aconteceu ainda pode ter um pouco de resquício disso (derrota na final do Mineiro). William, lateral do Cruzeiro

Cruzeiro demitiu técnico após o clássico

Perder para o Atlético no segundo jogo da decisão custou mais que o título estadual ao Cruzeiro. No dia seguinte à derrota, a diretoria celeste anunciou a demissão do técnico Nicolás Larcamón. O argentino foi substituído no cargo por Fernando Seabra.

Segundo o diretor de futebol Pedro Martins, Larcamón seria demitido independente do resultado contra o Galo. O dirigente deu longa entrevista na terça-feira, em que anunciou a chegada do novo técnico e explicou detalhes da saída de Nico.

Situação da Raposa na Sul-Americana

A Universidad Católica-EQU (1º) está na primeira posição do Grupo B, com quatro pontos. Em seguida, vêm Unión La Calera-CHI (2º, com 3) e Cruzeiro (3º, com 2). Lanterna da chave, o Alianza é o único que ainda não pontuou.

Apenas o líder se classifica às oitavas de final. O segundo colocado precisará jogar uma etapa de repescagem contra equipe eliminada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Próximo jogo do Cruzeiro

Cruzeiro e Botafogo se enfrentam neste domingo, a partir das 17h, no Mineirão, pela primeira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

“Todos os jogadores estão trabalhando muito, se esforçando demais. O primeiro tempo aqui foi muito bom. Com muita coisa para melhorar, mas foi conseguimos o resultado. Acho que o principal é que não soubemos manter e caímos muito no segundo tempo. Agora é trabalhar, não dá para a gente ficar se abatendo com isso. Agora é outra competição muito difícil que vai começar. E pela qualidade que tem o elenco, podemos fazer muito melhor”, avaliou William.

