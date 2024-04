Sem jogar, Neymar exibe medalha de campeão e brinca: ‘Está igual na escola’ (Neymar acompanha título do Al-Hilal na Supertaça da Arábai Saudita)

O brasileiro Neymar se sagrou campeão da Supertaça da Arábia Saudita junto ao Al-Hilal nesta quinta-feira (11/4). O atacante ainda se recupera de lesão no joelho esquerdo e acompanhou a partida das arquibancadas do palco da decisão em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.

“Tá igual na escola! Rapazeada fazia o trabalho e eu só chegava com a nota!”, brincou o brasileiro nas redes sociais enquanto mostrava medalha de campeão.

Neymar não entra em campo desde outubro passado, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. O atacante rompeu o ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo na derrota para o Uruguai por 2 a 0, no Centenario, em Montevidéu.

Mesmo com a ausência de Neymar, o Al-Hilal segue ótima fase. A equipe comandada pelo português Jorge Jesus, ampliou o recorde e chegou a 34 vitórias consecutivas.

A notícia Sem jogar, Neymar exibe medalha de campeão e brinca: ‘Está igual na escola’ foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.