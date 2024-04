Série A tem dois jogadores no top 10 dos maiores salários das Américas; Messi lidera (Lionel Messi, craque do Inter Miami e da Seleção Argentina)

O futebol brasileiro tem dois representantes no top 10 dos jogadores com os maiores salários das Américas – do Norte, Central e do Sul. Atualmente no Inter Miami, dos Estados Unidos, Lionel Messi lidera a lista, que também conta com Dudu, do Palmeiras, e Borré, do Internacional.

O top 10 dos maiores salários das Américas tem seis jogadores que atuam na Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos. O levantamento foi publicado pelo Uol Esporte, nesta quinta-feira (11/4).

A lista contempla todos os ganhos dos jogadores previstos em contrato – salário, direitos de imagem, bônus e luvas.

Nesse sentido, Messi é o líder isolado, com o faturamento de US$ 20,4 milhões por temporada (R$ 103,6 milhões).

O top 5 do ranking também é formado por jogadores que atuam na MLS: os italianos Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi; o suíço Xherdan Shaqiri; e o argentino Sebastián Driussi.

Ao todo, a liga estadunidense domina seis das posições. Com dois representantes, assim como o Brasil, o México também aparece na lista. Veja os dados completos abaixo.

Jogadores do Brasileirão na lista

O atacante Dudu, do Palmeiras, aparece na sexta colocação. O ídolo alviverde recebe R$ 27,4 milhões milhões por ano.

No fim da lista está o atacante Rafael Borré, contratado pelo Internacional neste ano. O atacante colombiano tem o faturamento de R$ 23,3 milhões por temporada.

Top 10 dos maiores salários das Américas

1 – Lionel Messi (ARG, Inter Miami): US$ 20,4 milhões (R$ 103,6 milhões)

2 – Lorenzo Insigne (ITA, Toronto FC): US$ 15,4 milhões (R$ 78,2 milhões)

3 – Xherdan Shaqiri (SUI, Chicago Fire): US$ 8,1 milhões (R$ 41,1 milhões)

4 – Federico Bernardeschi (ITA, Toronto FC): US$ 6,3 milhões (R$ 32 milhões)

5 – Sebastián Driussi (ARG, Austin FC): US$ 6 milhões (R$ 30,4 milhões)

6 – Dudu (BRA, Palmeiras): US$ 5,4 milhões (R$ 27,4 milhões)

7 – Héctor Herrera (MEX, Houston Dynamo): US$ 5,2 milhões (R$ 26,4 milhões)

8 – Sergio Canales (ESP, Monterrey): US$ 5 milhões (R$ 25,4 milhões)

9 – André-Pierre Gignac (FRA, Tigres): US$ 4,6 milhões (R$ 23,3 milhões)

9 – Rafael Santos Borré (COL, Internacional): US$ 4,6 milhões (R$ 23,3 milhões)

A notícia Série A tem dois jogadores no top 10 dos maiores salários das Américas; Messi lidera foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.