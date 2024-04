Universidad Católica vence fora de casa e lidera grupo do Cruzeiro na Sul-Americana (Universidad Católica conseguiu uma vitória simples no Chile )

O Universidad Católica visitou o Unión La Calera no Playa Ancha, em Valparaíso, no Chile, na noite desta quarta-feira (10/4) e venceu por 1 a 0. O resultado deixou o time equatoriano na liderança do Grupo C da Copa Sul-Americana, que ainda conta com Cruzeiro e Alianza.

O gol da vitória no jogo da segunda rodada da fase de grupos foi marcado por Ismael Díaz, dono da camisa 30 do clube de Quito, no minuto 15 da segunda etapa.

Com o resultado, a Universidad Católica assumiu a liderança do Grupo B com quatro pontos, já que empatou com o Cruzeiro na primeira rodada.

Depois de vencer na rodada inicial, o Unión La Calera segue com três pontos, na segunda colocação, mas pode ser ultrapassado se o confronto restante desta segunda rodada da chave tiver vencedor.

A outra partida do Grupo B será disputada na noite de quinta-feira (11/4). No Mineirão, a partir das 21h, o Cruzeiro receberá o Alianza, equipe da Colômbia, na estreia de Fernando Seabra, novo treinador celeste.

Na próxima rodada, em 23 de abril, a líder Universidade Católica visitará o Alianza, na Colômbia, às 23h. Mais cedo, às 19h, o Cruzeiro enfrentará o Unión La Calera, no Chile.

