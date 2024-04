Vídeo: jogadora impressiona por cobrança de lateral no Campeonato Europeu

A lateral-esquerda Megan Campbell, da Irlanda, impressionou as redes sociais por cobrança de lateral em jogo pelo Campeonato Europeu Feminino, nessa terça-feira (9/4). Diante do Inglaterra, a seleção irlandesa acabou derrotada por 2 a 0, na Dublin Arena. Os gols da seleção inglesa foram marcados por Lauren James e Alex Greenwood.

A jogadora cobrou lateral longo, já no segundo tempo e mandou a bola na área, em busca de diminuir o placar. O que impressionou foi a força e o lançamento feito por Meg. Ela estava bem distante da área, mas conseguiu lançar quase na marca do pênalti.

Nas redes sociais, a cobrança da camisa 3 foi comparada a quase um lance de escanteio. Outro perfil disse que Meg é uma ‘catapulta humana’.

