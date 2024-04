crédito: No Ataque Internacional

Conmebol define local da final da Copa Sul-Americana 2024 (Troféu da Copa Sul-Americana)

A Conmebol anunciou, na manhã desta quarta-feira (10/4), a local da final da Copa Sul-Americana de 2024. A decisão do título será disputada em Assunção, capital do Paraguai.

A entidade, no entanto, não anunciou em qual estádio será disputado o jogo único da final da Copa Sul-Americana.

Possíveis estádios da final da Sul-Americana em Assunção

Em Assunção, o estádio de maior capacidade é o Defensores del Chaco, com lugares para 40 mil espectadores.

Outro estádio candidato a receber a final em Assunção é o General Pablo Rojas. Com capacidade para cerca de 30 mil pessoas, a casa do Cerro Porteño foi o local da final de 2019, ano em que a Sul-Americana adotou o sistema de jogo único na decisão.

Data da final da Sul-Americana 2024

A Conmebol reservou o dia 23 de novembro, um sábado, como a data para a final da Copa Sul-Americana.

Sede da final da Copa Sul-Americana 2025 também é definida

Também nesta quarta (10/4), a Conmebol anunciou que Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, receberá a final da Sul-Americana em 2025.

O estádio também não foi definido pela entidade, mas é provável que o Ramón Tahuichi Aguilera, com 35 mil lugares, sedie o jogo final do torneio no próximo ano.

Sedes da final da Copa Sul-Americana desde 2019

2019 – Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai

2020 – Estádio Mario Kempes, em Córdoba, na Argentina

2021 – Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai

2022 – Estádio Mario Kempes, em Córdoba, na Argentina

2023 – Estádio Domingo Burgueño, em Maldonado, no Uruguai

2024 – Assunção, no Paraguai – estádio ainda indefinido

2025 – Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia – estádio ainda indefinido

