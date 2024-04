Atlético: torcedores do Rosario ficam sem combustível na estrada e recebem ajuda de brasileiro (Torcedores argentinos cantam em uníssono para agradecer brasileiro)

Alguns torcedores do Rosario Central terão uma história hilária para contar. Eles se perderam no trajeto durante uma viagem de ônibus rumo a Belo Horizonte, onde o time argentino enfrentará o Atlético, nesta quarta-feira (10/4), na Arena MRV, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Para piorar a situação, o veículo ficou sem combustível no meio da estrada.

A situação inusitada, no entanto, teve um final feliz. Um brasileiro parou para ajudá-los na estrada e compartilhou combustível. Como agradecimento, os torcedores deram uma camisa do Rosario Central para ele e cantaram empolgados, em uníssono, uma música.

“Muito obrigado, brazuca… Muito obrigado, brazuca… Deste-nos o gás, deste-nos alegria, o que fizeste pelo Central nunca será esquecido em vida”, entoaram os argentinos.

O momento do agradecimento foi registrado em vídeo e compartilhado por um perfil de torcedores do Rosario Central. Assista:

Quem é o brasileiro?

De acordo com um dos torcedores do Rosario Central que estava no ônibus, o brasileiro se chama Júnior. O sobrenome dele, contudo, não foi informado. Além disso, o argentino não soube explicar em que cidade ou estado do Brasil o veículo parou sem combustível.

Pelo Google Maps, uma viagem entre Rosario, na província de Santa Fé, na região central da Argentina, e Belo Horizonte, em Minas Gerais, demora aproximadamente 34 horas em um trajeto de 2.662 km.

O trajeto indicado pelo aplicativo passa pela província de Corrientes, ainda na Argentina, atravessa o Paraguai e chega ao Brasil pelo Paraná. A viagem ainda percorre São Paulo até chegar a Minas Gerais.

“O Júnior levou o combustível, obrigado por ser o nosso querido salvador BR, desejo-lhe a vida eterna. O ônibus ficou sem gasolina no meio do nada no Brasil, e o maluco do Júnior passou por nós para nos levar a uma estação de serviço para ir buscar uns bidões”, escreveu o torcedor do Rosario Central.

A notícia Atlético: torcedores do Rosario ficam sem combustível na estrada e recebem ajuda de brasileiro foi publicada primeiro no No Ataque por Ailton do Vale.