Neymar ignora fãs em aeroporto e é criticado nas redes sociais (Neymar ignorou fãs em aeroporto)

Neymar desembarcou na terça-feira (9/4) em Barcelona, na Espanha, e recusou dar autógrafos ou tirar fotos com fãs que estava no aeroporto. De óculos escuros e boné, o craque da Seleção Brasileira passou direto e ignorou as pessoas que estavam no local.

O curioso é que Neymar costuma ser simpático no tratamento com os fãs. Desta vez, ele pareceu estar com cara de poucos amigos.

Nas redes sociais, muitos internautas reagiram: “Humilde no mesmo nível de maturidade: zero”, disse um perfil nas redes sociais. “Que grosseiro”, comentou outro.

O primogênito do atacante do Al-Hilal, da Arábia Saudita, Davi Lucca, mora em Barcelona com a mãe, a influenciadora digital Carol Dantas.

No fim de semana, Neymar estava no Brasil para o mesversário da filha Mavie, que completou seis meses.

Procedimento em Mavie

A filha de Neymar passou por uma frenectomia lingual nas últimas semanas.

De acordo com o site do Instituto de Otorrino, “a frenectomia lingual é a remoção do freio lingual, que é a faixa de tecido que se estende do assoalho da boca até a língua. Quando o freio lingual é muito curto ou espesso, pode causar limitação de movimento da língua, dificuldades na fala ou até mesmo problemas de amamentação em bebês. A frenectomia lingual é realizada para corrigir essas restrições, permitindo um melhor movimento e função da língua”.

“A frenectomia geralmente é um procedimento simples e pode ser realizada em consultório odontológico, com anestesia local. O cirurgião faz uma pequena incisão no freio e remove o tecido excessivo. A recuperação é geralmente rápida e os cuidados pós-operatórios podem incluir instruções de higiene oral adequada e exercícios para ajudar na cicatrização e evitar a formação de cicatrizes”, completou a nota do site do Instituto de Otorrino.

Para que serve a frenoctomia?

Especialistas em odontologia e odontopediatria indicam a frenoctomia para facilitar a amamentação dos bebês. Além disso, no momento de aprendizagem da fala, é possível que a “língua presa” impacte na pronúncia correta de palavras com a letra R. Portanto, muitos pais optam pela cirurgia para as crianças, visto que os riscos de complicações são mínimos.

Filhos de Neymar

Filha de Neymar com Bruna Biancardi, Mavie nasceu em 6 de outubro de 2023. O primogênito do atacante do Al-Hilal, da Arábia Saudita, é Davi Lucca, que completará 13 anos em 28 de agosto. Há ainda a informação de que o astro ex-Santos, Barcelona e Paris Saint-Germain será pai de uma menina, que se chamará Helena, fruto do relacionamento com a modelo Amanda Kimberlly.

