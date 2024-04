Atlético x Rosario Central: onde assistir, horário e escalações pela Libertadores (Atlético e Rosario Central medirão forças pela segunda rodada do Grupo G da Copa Libertadores)

Em busca de manter o embalo! Na noite desta quarta-feira (10/4), a partir das 19h (de Brasília), o pentacampeão mineiro Atlético joga uma partida da Copa Libertadores pela primeira vez na Arena MRV, em Belo Horizonte. O primeiro oponente na nova casa pelo torneio continental será o Rosario Central, da Argentina. O No Ataque traz, a seguir, todos os detalhes sobre o duelo pela segunda rodada do Grupo G: onde assistir, prováveis escalações, declarações de treinadores e muito mais.

No último domingo (7/4), os torcedores do Atlético tiveram oportunidade de comemorar mais uma conquista estadual. Com direito à virada sobre o arquirrival Cruzeiro, por 3 a 1, no Mineirão, em Belo Horizonte, o Galo ergueu a taça do Campeonato Mineiro pelo quinto ano consecutivo.

O desafio alvinegro é manter o embalo para conquistar mais uma vitória na Libertadores. Na estreia no torneio continental, na semana passada, o time de Gabriel Milito goleou o Caracas, por 4 a 1, no Estádio Olímpico da UCV, em Caracas, na Venezuela.

O resultado fez com que o Atlético abrisse a jornada pela “Glória Eterna” na liderança do Grupo G, com três pontos. O Rosario Central, que venceu o Peñarol, do Uruguai, por 1 a 0, na Argentina, também tem três pontos na chave, mas está em desvantagem no saldo de gols (3 a 1 a favor do Galo no critério).

A primeira noite de Libertadores

A noite desta quarta-feira é histórica para os atleticanos. A Arena MRV, nova casa do Atlético no Bairro Califórnia, em Belo Horizonte, receberá um jogo da Copa Libertadores pela primeira vez.

A Arena MRV será o 42° estádio a sediar um compromisso do Galo na principal competição do continente. Pela Libertadores, o time mineiro já atuou em 11 países diferentes.

O Atlético se apoia no bom retrospecto que construiu como mandante na Libertadores para tentar ter grandes vitórias também na Arena MRV. No Mineirão, o aproveitamento é de 63,1%, enquanto no Independência o rendimento é de 81,9%.

Atlético x Rosario Central: onde assistir ao vivo

O duelo pela segunda rodada do Grupo G da Copa Libertadores terá transmissão na TV fechada e por serviço de assinatura na internet (streaming).

ESPN

Star+

Atlético x Rosario Central: prováveis escalações

O No Ataque traz, a seguir, as prováveis escalações para o embate pela Libertadores. Veja também os desfalques de Atlético e Rosario Central.

Atlético

A escalação do Atlético ainda é uma incógnita para o confronto contra o Rosario Central. A primeira dúvida está no sistema tático: o técnico Gabriel Milito pode optar por uma formação com dois zagueiros ou com três.

No meio-campo, Gustavo Scarpa, Igor Gomes e Alisson voltam a pleitear vagas no time titular. Caso Milito acione um sistema com três zagueiros, o uruguaio Mauricio Lemos deve voltar ao 11 inicial.

Na lista de relacionados, o Atlético pode contar com o retorno do lateral-esquerdo/meio-campista Rubens. Em recuperação de uma fratura na mão direita, o atleta treinou normalmente nos últimos dias e tem chance de voltar a ser opção no banco de reservas.

Escalação do Atlético: Everson; Saravia, Bruno Fuchs, Jemerson e Guilherme Arana; Battaglia, Zaracho, Igor Gomes e Alisson (Gustavo Scarpa); Paulinho e Hulk

Pendurados do Atlético: não há

Desfalques do Atlético: Paulo Vitor (ruptura de ligamentos no tornozelo esquerdo), Patrick (edema na coxa esquerda), Edenilson (luxação no cotovelo esquerdo) e Brahian Palacios (lesão na coxa direita)

Rosario Central

O Rosario Central estreou com vitória na Copa Libertadores diante do Peñarol, do Uruguai, por 1 a 0, no Estádio Gigante de Arroyito, em Rosario. O gol da partida foi marcado pelo zagueiro Carlos Quintana, em duelo marcado por confusões na arquibancada e pelo ato violento de um torcedor argentino, que atirou uma pedra em direção ao campo e feriu um jogador do Peñarol.

“Los Canallas”, apesar da estreia positiva na Libertadores, não fazem um bom Campeonato Argentino. A equipe comandada por Miguel Ángel Russo ocupa a 10ª colocação (de 14 times) no Grupo A da Copa da Liga Argentina, com 14 pontos em 13 jogos.

Em contato com jornalistas argentinos, o No Ataque soube que a torcida do Rosario está “na bronca” pela falta de um atacante “goleador” no elenco. Contratado com status de destaque para essa função na temporada, Abel Hernández, que já jogou no futebol brasileiro, se lesionou antes do jogo contra o Peñarol.

Escalação do Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Carlos Quintana e Agustín Sández; Kevin Ortíz, Jonatan Gómez, Tomás O’Connor, Ignacio Malcorra e Jaminton Campaz; Tobías Cervera (Luca Dupuy)

Pendurados do Rosario Central: não há

Desfalques do Rosario Central: Damián Martínez (traumatismo no olho esquerdo), Agustín Bravo (ruptura de ligamentos do joelho direito), Maximiliano Lovera (lesão na posterior da coxa esquerda) e Abel Hernández (ruptura do tendão da coxa esquerda)

Atlético x Rosario Central: os personagens

Gabriel Milito, técnico do Atlético: “Agora, ganhamos o Campeonato Mineiro. Todos estão muito contentes. Eu, claro que também estou. Muito feliz e agradecido aos jogadores. Desfrutaremos hoje [domingo], um pouco amanhã [segunda-feira], mas já temos que pensar no jogo seguinte, que é Copa Libertadores, Rosario Central. Um jogo muito difícil. Muito difícil. Então, isso foi muito bom: queríamos a taça, conquistamos. Desfrutamos. Nossa Massa que desfrute. Mas rapidamente temos que descansar e preparar o jogo contra o Rosario Central para sermos competitivos na Copa Libertadores.”

Miguel Ángel Russo, técnico do Rosario Central: “Eu confio muito no grupo e nos jogadores, porque demonstraram mais de uma vez hierarquia e categoria no momento mais difícil. Sabemos que esta é uma semana difícil. Quinta-feira [Peñarol], domingo [River Plate], quarta-feira [Atlético]. Seis dias. Há muitas coisas que são positivas. Outras, temos que seguir buscando. Vem aí a Copa. Temos que nos preparar para tudo.”

Atlético x Rosario Central: arbitragem

Árbitro : Kevin Ortega (Peru)

: Kevin Ortega (Peru) Assistentes : Michael Orué (Peru) e Jesús Sánchez (Peru)

: Michael Orué (Peru) e Jesús Sánchez (Peru) VAR: Augusto Menéndez (Peru)

