Técnico do Rosario Central lista pontos fortes do Atlético (Miguel Ángel Russo, técnico do Rosario Central)

Técnico do Rosario Central, o argentino Miguel Ángel Russo foi só elogios ao Atlético antes do confronto pela Copa Libertadores. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (10/4), a partir das 19h, na Arena MRV, pela segunda rodada do Grupo G.

Nessa terça, o experiente comandante de 68 anos comandou o último treinamento do Central para o duelo com o Galo. A atividade foi no Independência, em Belo Horizonte.

Depois do treino, Russo concedeu entrevista coletiva para uma sala composta majoritariamente por jornalistas brasileiros. Naturalmente, respondeu bastante perguntas sobre o Atlético – e foi só elogios.

Pontos fortes do Atlético

Em diferentes momentos da entrevista, Russo citou alguns pontos fortes do Atlético. Os principais foram a força da torcida, o elenco composto por jogadores experientes e a qualidade do técnico Gabriel Milito.

Torcida

“É uma equipe forte. Já vim, já estive neste estádio, sei o que é, como a torcida influencia e como é o futebol no Brasil. Mas temos que estar preparados para tudo isso, pois sabemos que vai ser assim em qualquer lugar que formos”, iniciou Russo.

O treinador argentino, de fato, enfrentou o Atlético recentemente. Contudo, a partida foi no Mineirão – e não na Arena MRV. Em 2021, ele estava à frente do Boca Juniors no confronto pelas oitavas de final da Libertadores.

O jogo de ida, na Bombonera, terminou sem gols. Em Belo Horizonte, o placar se repetiu, o que levou a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, o Galo levou a melhor: 3 a 1.

Elenco

Após citar a força da torcida, Russo mencionou o elenco atleticano. Em dado momento, o treinador analisou as diferenças econômicas entre os países. Ele pontuou que, ao longo da temporada, o futebol argentino vende jogadores, enquanto o brasileiro tem mais poder para contratar.

“Tem jogadores uruguaios, jogadores argentinos. Tem um bom plantel, um bom treinador. O respeito é lógico, mas nós também viemos pelo nosso, para competir, para estar da melhor forma e da melhor maneira. Mas sempre temos um respeito especial pelo futebol brasileiro, assim como os brasileiros têm pelo futebol argentino”. Miguel Ángel Russo, técnico do Rosario Central

Técnico

Por fim, Russo rasgou elogios ao compatriota Gabriel Milito. O novo técnico alvinegro, de 43 anos, tem três jogos no cargo. São duas vitórias, um empate e o título do Campeonato Mineiro.

“Conheço (Gabriel Milito), é do meu país, é argentino. Já o enfrentei. Na primeira partida oficial que jogamos contra a equipe dele, em Rosario. É um treinador jovem, com muito futuro. Sei o que representa o (Atlético) Mineiro, na sua cidade e com sua torcida. Tenho um grande respeito profissional pelo Milito”, disse Russo.

Russo x Milito

Miguel Ángel Russo e Gabriel Milito se enfrentaram três vezes como treinadores, segundo dados do OGol. Cada um tem uma vitória e houve ainda um empate.

Vélez Sarsfield (Russo) 0 x 1 Estudiantes (Milito) – 19/9/2015

Boca Juniors (Russo) 1 x 1 Argentinos Juniors (Milito) – 8/8/2021

Rosario Central (Russo) 1 x 0 Argentinos Juniors (Milito) – 27/1/2023

