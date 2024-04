Peñarol x Caracas: onde assistir, horário e escalações pela Libertadores (Jogadores do Peñarol comemoram gol)

Peñarol, do Uruguai, e Caracas, da Venezuela se enfrentam nesta quarta-feira (10/4), a partir das 21h, no Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, no Uruguai, pela segunda rodada do Grupo G da Copa Libertadores. Saiba onde assistir ao vivo e mais informações.

Na estreia na competição, o Peñarol perdeu em casa por 1 a 0 para o Rosario Central, da Argentina. O Caracas também perdeu em casa, para o Atlético, por 4 a 1.

Peñarol x Caracas: onde assistir

A partida entre Peñarol e Caracas será transmitida pelo Paramount + (streaming).

Peñarol x Caracas: prováveis escalações

Peñarol: Camilo Mayada, Javier Méndez, Guzmán Rodríguez, Lucas Hernández, Damián García, Gastón Ramírez, Javier Cabrera, Leonardo Fernández, Eduardo Darias y Maximiliano Silvera. Técnico: Diego Aguirre



Caracas: Wuilker Fariñez; Renné Rivas, Rubert Quijada, Francisco La Mantía, Luis Casiani; Danny Pérez, Vicente Rodríguez, Anderson Contreras, Bryant Ortega, Ender Echenique y Edwuin Pernía. Técnico: Henry Meléndez

Grupo G da Libertadores

Atlético – 3 pontos Rosario Central – 3 pontos Peñarol – 0 ponto Caracas – 0 ponto

