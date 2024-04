Vini Jr. iguala marca de Messi na Champions League com 52 jogos a menos (Vinicius Júnior foi responsável por duas assistências com a perna esquerda diante do City)

O atacante Vini Jr. igualou uma marca de Lionel Messi na Champions League mesmo com 52 jogos a menos. O craque brasileiro alcançou uma estatística do gênio argentino após o duelo entre Real Madrid e Manchester City, nesta terça-feira (9/4).

No Santiago Bernabéu, na Espanha, as equipes empataram por 3 a 3, no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Vinicius Júnior foi responsável pelos passes para os gols de Rodrygo e Valverde, a segunda e a terceira bola na rede do Real.

Com isso, segundo levantamento feito pelo perfil DataFut no Twitter, Vinicius Júnior chegou à marca de 12 assistências em 25 jogos no mata-mata da Champions League, tendo assim uma média de 0,48 passes para gol por partida.

Tetracampeão da competição, Lionel Messi, que atualmente está no Inter Miami, dos EUA, também deu 12 assistências na fase final, mas em 77 ocasiões, 52 a mais que Vini. Logo, o argentino tem média de apenas 0,15 por jogo.

O levantamento feito pelo perfil especializado em estatísticas ainda detalhou os números de Vinicius Júnior. O brasileiro deu uma assistência em 2018/19 e 2019/20, três em 2021/22 – quando foi campeão europeu -, cinco em 2022/23 e chegou a 12 com os dois passes para gol diante do City.

O Real Madrid de Vini Jr. voltará a campo pela Champions League na próxima quarta-feira (17/4), às 16h. No Etihad Stadium, o time espanhol enfrentará o Manchester City pela partida de volta das quartas da Liga dos Campeões, e o brasileiro poderá aumentar suas estatísticas no torneio.

