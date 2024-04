crédito: No Ataque Internacional

Atlético defende tabu de mais de 10 anos contra argentinos na Libertadores (Em 2021, Zaracho protagonizou lance histórico em vitória do Atlético sobre o River Plate na Libertadores)

Cada vez mais respeitado internacionalmente, o Atlético defende um tabu de mais de 10 anos contra times argentinos na Libertadores. O Galo se apega nesse bom retrospecto recente para tentar superar o Rosario Central, próximo adversário no torneio continental.

A última derrota do Atlético para uma equipe argentina na Libertadores aconteceu na campanha vitoriosa de 2013. Em 3 de julho daquele ano, o Galo foi derrotado pelo Newell’s Old Boys, por 2 a 0, no Estádio Marcelo Bielsa, em Rosario.

Este foi o jogo de ida da semifinal daquela edição. Na volta, no Independência, sob a liderança de Ronaldinho Gaúcho, o time mineiro reverteu o placar no Independência. Nos pênaltis, eliminou o Newell’s e, dali em diante, construiu invencibilidade “de respeito” contra argentinos em confrontos pela “Glória Eterna”.

Tabu do Atlético contra times argentinos na Libertadores

10/7/2013 – Atlético (3) 2 x 0 (2) Newell’s Old Boys (semifinal) – Independência, em Belo Horizonte

27/4/2016 – Racing 0 x 0 Atlético (oitavas de final) – El Cilindro, em Buenos Aires

4/5/2016 – Atlético 2 x 1 Racing (oitavas de final) – Independência, em Belo Horizonte

8/3/2017 – Godoy Cruz 1 x 1 Atlético (fase de grupos) – Malvinas Argentinas, em Mendoza

16/5/2017 – Atlético 4 x 1 Godoy Cruz (fase de grupos) – Independência, em Belo Horizonte

13/7/2021 – Boca Juniors 0 x 0 Atlético (oitavas de final) – La Bombonera, em Buenos Aires

20/7/2021 – Atlético (3) 0 x 0 (1) Boca Juniors (oitavas de final) – Mineirão, em Belo Horizonte

11/8/2021 – River Plate 0 x 1 Atlético (quartas de final) – Monumental de Núñez, em Buenos Aires

18/8/2021 – Atlético 3 x 0 River Plate (quartas de final) – Mineirão, em Belo Horizonte

Do segundo jogo contra o Newell’s Old Boys até agosto de 2021, o Atlético mediu forças em nove partidas contra times argentinos na Libertadores. Foram cinco vitórias e quatro empates, com 13 gols marcados e apenas três sofridos na somatória desses compromissos.

Grandes adversários como Racing, Boca Juniors e River Plate foram eliminados pelo Galo em fases de mata-mata do torneio continental. O modesto Godoy Cruz também foi “vítima” alvinegra na Libertadores.

O Atlético se apega a esses números positivos para tentar superar o Rosario Central na Arena MRV, em Belo Horizonte. O primeiro jogo de Libertadores da história da nova casa do Galo será disputado nessa quarta-feira (10/4), a partir das 19h.

A notícia Atlético defende tabu de mais de 10 anos contra argentinos na Libertadores foi publicada primeiro no No Ataque por Lucas Bretas.