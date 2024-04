Atlético x Rosario Central: as prováveis escalações para duelo na Libertadores (Atlético e Rosario Central medirão forças pela Copa Libertadores)

Está chegando a hora do primeiro compromisso do Atlético pela Copa Libertadores na Arena MRV! A partir das 19h dessa quarta-feira (10/4), o Galo receberá o Rosario Central, da Argentina, em Belo Horizonte. A seguir, o No Ataque traz as prováveis escalações para o duelo pela segunda rodada do Grupo G.

O Atlético estreou na Libertadores com goleada sobre o Caracas, por 4 a 1, no Estádio Olímpico da UCV, em Caracas. O resultado fez com que o time comandado por Gabriel Milito largasse no torneio continental como líder da chave.

Na vice-liderança do Grupo G, está o Rosario Central, que também venceu na estreia na Libertadores. “Los Canallas” contaram com gol do zagueiro Carlos Quintana para superar o Peñarol, do Uruguai, por 1 a 0, no Estádio Gigante de Arroyito, em Rosario.

Provável escalação do Atlético

A escalação do Atlético ainda é uma incógnita para o confronto contra o Rosario Central. A primeira dúvida está no sistema tático: o técnico Gabriel Milito pode optar por uma formação com dois zagueiros ou com três.

No meio-campo, Gustavo Scarpa, Igor Gomes e Alisson voltam a pleitear vagas no time titular. Caso Milito acione um sistema com três zagueiros, o uruguaio Mauricio Lemos deve retornar ao 11 inicial.

Sendo assim, a provável escalação do Atlético para enfrentar o Rosario conta com: Everson; Saravia, Bruno Fuchs, Jemerson e Guilherme Arana; Battaglia, Zaracho, Igor Gomes e Alisson (Gustavo Scarpa); Paulinho e Hulk.

Paulinho e Gabriel Milito durante vitória do Atlético sobre o Cruzeiro no Campeonato Mineiro (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Em outro cenário, se Milito optar por três zagueiros, a formação do Galo deve ter: Everson; Mauricio Lemos, Bruno Fuchs e Jemerson; Saravia (Alisson), Battaglia, Zaracho, Igor Gomes (Gustavo Scarpa) e Guilherme Arana; Paulinho e Hulk.

Na lista de relacionados, o Atlético pode contar com o retorno do lateral-esquerdo/meio-campista Rubens. Em recuperação de uma fratura na mão direita, o atleta treinou normalmente nos últimos dias e tem chance de voltar a ser opção no banco de reservas.

No departamento médico do Galo, quatro atletas seguem em recuperação de lesão. São eles: o volante Paulo Vitor (ruptura de ligamentos no tornozelo esquerdo), os meio-campistas Patrick (edema na coxa esquerda) e Edenilson (luxação no cotovelo esquerdo) e o atacante Brahian Palacios (lesão na coxa direita).

Provável escalação do Rosario Central

O técnico Miguel Ángel Russo tem quatro desfalques no Rosario Central. São eles: o lateral-direito Damián Martínez (traumatismo no olho esquerdo), o zagueiro Agustín Bravo (ruptura de ligamentos do joelho direito) e os atacantes Maximiliano Lovera (lesão na posterior da coxa esquerda) e Abel Hernández, ex-Internacional e Fluminense (ruptura do tendão da coxa esquerda).

A provável escalação do Rosario Central conta com: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Carlos Quintana e Agustín Sández; Kevin Ortíz, Jonatan Gómez, Tomás O’Connor, Ignacio Malcorra e Jaminton Campaz; Tobías Cervera (Luca Dupuy).

Em contato com jornalistas argentinos, o No Ataque soube que a torcida do Rosario está “na bronca” pela falta de um atacante “goleador” no elenco. Contratado com status de destaque para essa função na temporada, Abel Hernández, que já jogou no futebol brasileiro, se lesionou antes do jogo contra o Peñarol.

A notícia Atlético x Rosario Central: as prováveis escalações para duelo na Libertadores foi publicada primeiro no No Ataque por Lucas Bretas.