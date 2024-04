crédito: No Ataque Internacional

CR7 será investigado e pode ser suspenso por ‘ameaçar’ juiz após expulsão (Cristiano Ronaldo em aquecimento para partida do Al-Nassr)

Atacante do Al-Nassr, o astro português Cristiano Ronaldo será investigado pela reação raivosa à expulsão que sofreu na partida contra o Al-Hilal, nessa segunda-feira (8/4), pela semifinal da Supercopa Saudita, e pode ser penalizado com multa e suspensão maior após “ameaçar” o juiz da partida.

CR7 foi expulso no final do jogo, quando o Al-Hilal já vencia por 2 a 1 – placar que permaneceu até a final e eliminou o Al-Nassr da competição. O atacante deu cotovelada em Ali al-Bulaihi, zagueiro do time adversário, que tentava atrasar cobrança de lateral para ganhar tempo. Após levar o cartão vermelho, Cristiano se descontrolou e ameaçou atirar a bola contra o árbitro Mohammed al-Huwaish.

Pela reação violenta à expulsão, Ronaldo pode ter a suspensão aumentada para duas partidas, caso o ato contra o juiz seja considerado “comportamento vergonhoso” pela Federação Saudita de Futebol. Além do ganho, a infração descrita no regulamento prevê multa de 20 mil rials “R$ 26 mil, na cotação atual), conforme informado pelos jornais Al Riyadiya e AS.

Supercopa Saudita

Após eliminar o Al-Nassr, o Al-Hilal de Jorge Jesus vai enfrentar o Al-Ittihad na final da Supercopa Saudita.

O time do atacante francês Karim Benzema venceu o Al-Wehda por 2 a 1, também nessa segunda, e carimbou a vaga na decisão.

O Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, volta atenções para o restante da temporada, que reserva a reta final do Campeonato Saudita, competição na qual a equipe ocupa o segundo lugar, abaixo do Al-Hilal, e a semifinal da Copa do Rei Saudita, contra o Al-Khaleej.

Cristiano Ronaldo pelo Al-Nassr

O atacante português chegou ao time saudita em janeiro de 2023 e, desde então, tem sido o maior destaque da equipe e do campeonato nacional.

Cristiano Ronaldo tem números impressionantes pelo Al-Nassr: marcou 56 gols e deu 14 assistências em 62 jogos disputados. Ele conquistou um título pelo time; a Copa dos Campeões Árabes, em agosto de 202.

A notícia CR7 será investigado e pode ser suspenso por ‘ameaçar’ juiz após expulsão foi publicada primeiro no No Ataque por Rafael Cyrne.