Ex-Atlético, Savinho é chamado de ‘samba’ e descrito como ‘talento especial’ por jornal

Savinho virou alvo constante de elogios na imprensa espanhola. Desta vez, o jornal Sport destacou o “talento especial” do atacante de 19 anos. Em grande fase, ele pode voltar a jogar pelo Girona no confronto direto contra o Atlético de Madrid, pelo Campeonato Espanhol, depois de quase um mês fora.

“Se tudo ocorrer como planejado, o brasileiro será titular e também chegará com uma fome voraz depois de um mês sem competir com a sua equipe e com a emoção nas alturas após ter estreado pela Seleção Brasileira“, noticia o Sport.

“O regresso de Savinho é o regresso da alegria, do desequilíbrio e da determinação ao Girona. Tendo feito uma temporada espetacular, poucos jogadores chamam tanto a atenção em LaLiga espanhola quanto o extremo, que já soma 10 gols e 7 assistências em 33 jogos em todas as competições”, acrescentou o jornal.

Na manchete, o Sport fez uma brincadeira com a origem do jogador. “Um mês depois, o samba volta ao Girona“.

Por quanto o Atlético vendeu Savinho?

Em 30 de junho de 2022, a venda de Savinho ao Troyes, da França (clube pertencente ao Grupo City), foi oficializada.

O Atlético arrecadou 6,5 milhões de euros pela transferência do atleta – R$ 35,6 milhões na cotação da época – e conservou 12,5% dos direitos econômicos pensando em uma receita futura.

Savinho a caminho do City

Em 5 de fevereiro, o jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista em mercado do futebol, noticiou o acordo encaminhado de Savinho com o Manchester City.

Especula-se que o Grupo City recebeu propostas de 40 milhões de euros (R$ 215 milhões) de clubes da Inglaterra e da Espanha, valor que pode servir como referência na operação.

Girona, Troyes (detentor dos direitos de Savinho) e Manchester City pertencem ao grupo que também

