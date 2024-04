Boca Juniors x Sportivo Trinidense: onde assistir, horários e escalações pela Copa Sul-Americana (Boca Juniors recebe Sportivo Trinidense na Bombonera nesta terça-feira (9/4), pela Copa Sul-Americana)

O Boca Juniors-ARG recebe o Sportivo Trinidense-PAR na Bombonera, em Buenos Aires, nesta terça-feira (9/4), às 21h, pela segunda rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana. Veja onde assistir, prováveis escalações e mais informações.

No primeiro compromisso pelo torneio, o Boca Juniors empatou sem gols com o Nacional Potosí-BOL, no Estádio Víctor Agustín Ugarte, na cidade homônima. O Sportivo Trinidense, por sua vez, perdeu para o Fortaleza por 2 a 0 em casa, no Defensores del Chaco, em Assunção.

Boca Juniors x Sportivo Trinidense: onde assistir

No streaming, o Paramount transmite o duelo entre Boca Juniors e Sportivo Trinidense.

Boca Juniors x Sportivo Trinidense: prováveis escalações

Boca Juniors: Leandro Brey; Lautaro Blanco, Marcos Rojo, Cristian Lema e Luis Advíncula; Kevin Zenón, Equi Fernández, Pol Fernández e Mauricio Benítez; Miguel Merentiel e Benedetto (Cavani).

Técnico: Diego Hernán Martínez.

Sportivo Trinidense: Víctor Samudio; Wildo Alonso, Gilberto Flores, César Benítez e Armando Ruiz Díaz; Brian Andrada, Jorge Jara, Luis De la Cruz e Joel Román; Alan Pereira e Cristian Martínez.

Técnico: José Gabriel Arrúa Ovelar.

Grupo D

Fortaleza – 3 pontos, uma vitória Boca Juniors – 1 ponto, um empate Nacional Potosí – 1 ponto, um empate Sportivo Trinidense – 0 ponto, uma derrota

