Inter bate Udinese, soma mais uma vitória e se aproxima do título do Italiano

Inter bate Udinese, soma mais uma vitória e se aproxima do título do Italiano (Inter está perto de conquistar título do Campeonato Italiano)

Pela 31ª rodada do Campeonato Italiano, a Inter de Milão bateu a Udinense de virada por 2 a 1, no Bluenergy Stadium, nesta segunda-feira (8/4). Os mandantes abriram o placar no primeiro tempo, mas, de pênalti, Calhanoglu deixou tudo igual e, no fim, Frattesi garantiu a vitória.

Assim, o clube de Milão, já classificado para a próxima Liga dos Campeões, chega aos 82 pontos contabilizados e lidera o torneio nacional. O Milan, que venceu na rodada, tem 68 unidades somadas e ocupa a segunda colocação. A Udinese, por sua vez, permanece no 15º lugar com 28 pontos.



Pela 32ª rodada do Campeonato Italiano, a Inter de Milão volta aos gramados, no próximo domingo (14), para encarar o Cagliari, no Giuseppe Meazza, às 15h45 (de Brasília). Já a Udinese, no mesmo dia, às 13h, recebe a Roma, no Bluenergy Stadium.

O jogo

A Udinese inaugurou o marcador aos 40 minutos da primeira etapa. A equipe conseguiu retomar a posse de bola e foi para o campo de ataque em velocidade. Roberto Pereyra encontrou Lamar Samardzic no setor esquerdo, que limpou a marcação e rasteiro. A bola não tocou em ninguém e morreu no fundo das redes de Sommer.

O empate da Inter de Milão saiu na etapa complementar, aos dez minutos. O goleiro da Udinese, Okoye, ao sair para afastar, atingiu a cabeça de Thuram, e o ábitro assinalou penalidade máxima. Hakan Calhanoglu assumiu a cobrança e não desperdiçou, marcou o primeiro tento dos visitantes no duelo.

O gol da vitória dos visitantes ocorreu nos acréscimos, aos 50 minutos. Frattesi aproveitou rebote de finalização, e, de perna esquerda, dentro da pequena área, só precisou empurrar para o gol.

A notícia Inter bate Udinese, soma mais uma vitória e se aproxima do título do Italiano foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press.