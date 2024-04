crédito: No Ataque Internacional

Felipe Anderson fica perto de acerto com novo clube na Itália

Felipe Anderson trocará Lazio por Juventus

O meia brasileiro Felipe Anderson, um dos principais jogadores da Lazio, está muito próximo de bater o martelo e acertar a sua transferência para defender as cores da Juventus.

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o time de Turim entrou em contato com Felipe, apresentou uma proposta vista como irrecusável pelo staff do meio-campista e encaminhou o acordo.

Agente livre

Um dos fatores que ajudaram a aproximação de Felipe Anderson com a Juventus é o fim do seu contrato com a Lazio, que está agendado para encerrar em junho de 2024. Ou seja, o atleta chegaria ao novo clube de forma gratuita.

Internamente, a equipe da capital tentou uma aproximação, mas o brasileiro não demonstrou interesse em avançar com a negociação para estender o seu vínculo por mais tempo.

Felipe Anderson e a idolatria na Lazio

Revelado pelo Santos em 2010, o então garoto Felipe Anderson não demorou muito para chamar a atenção da Europa. A Lazio foi atrás do seu futebol e o levou para a Itália na metade da temporada 2013.

Na Itália, a identificação foi muito rápida e a torcida não demorou muito para abraçá-lo. Apesar da sua saída para o Porto e na sequência West Ham, o sonho de voltar ao clube foi concretizado em 2021. Na ocasião, o clube italiano pagou 3 milhões de euros pelo seu retorno.

Números

Em duas passagens com a camisa do clube italiano, Felipe Anderson participou de 318 jogos, marcou 56 gols e deu 63 assistências. Ele conquistou a Supercopa da Itália na temporada 2017/2018.

