crédito: No Ataque Internacional

Titular da Seleção Brasileira acerta com o Manchester City, diz jornalista

Titular da Seleção Brasileira acerta com o Manchester City, diz jornalista (Lucas Paquetá posou com a homenagem para Zagallo, que morreu em janeiro de 2024)

O mercado de transferências na Europa para a próxima temporada começa a esquentar, e o brasileiro Lucas Paquetá se tornou um dos principais assuntos desta segunda-feira (8/4). O futuro do titular da Seleção Brasileira pode ser o poderoso Manchester City, de Pep Guardiola.

Destaque do West Ham, o meia-atacante é um sonho antigo dos Cityzens. Na última janela de transferências, o atleta ficou perto de fechar a sua transferência, mas uma polêmica sobre envolvimento em esquema de apostas, esfriou o negócio.

Segundo o jornalista Santi Aouna, do portal Foot Mercato, Lucas Paquetá e City entraram em acordo por meio de reuniões dos dirigentes com os empresários do atleta.

A vontade mútua entre as partes pesou e a proposta apresentada pelo Manchester City foi aceita sem maiores restrições pelos agentes.

Quem acompanha toda a movimentação é o West Ham. O clube de Londres não foi procurado pelo Ciy e muito menos informado por Lucas Paquetá da negociação, segundo a apuração de Santi Aouna.

Resistência por Lucas Paquetá

Apesar de toda a vontade em contratar Paquetá, o City encontra uma barreira dos londrinos, que costumam aumentar o preço ao receber proposta pelo seu principal jogador.

No primeiro momento, no início da atual temporada, o time de Manchester colocou 90 milhões de euros (R$ 491,3 milhões na atual cotação) na mesa. O West Ham pediu 100 milhões de euros (R$ 545,9 milhões) para liberar. Ao atender a pedida, a equipe de Londres aumentou o valor para 110 milhões de euros (R$ 600,5 milhões) e irritou o rival.

Agora, resta saber como será o próximo capítulo da novela entre os dois clubes para negociar a venda de Lucas Paquetá. O seu contrato com os londrinos vai até junho de 2027.

A notícia Titular da Seleção Brasileira acerta com o Manchester City, diz jornalista foi publicada primeiro no No Ataque por Redacao Jogada10.